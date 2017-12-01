Musa Kayra’nın karikatürü finale kaldı

Endonezya Tütün Üreticileri Birliği ile Endonezya Medya İşçileri Sendikası tarafından Endonezya’nın Semarang şehrinde düzenlenen Uluslararası Tütün Karikatürleri Sergisi’nde, Kıbrıslı Türk karikatür sanatçısı Musa Kayra’nın bir eseri finalist eserler arasında yer aldı…

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu’nun verdiği bilgiye göre, tütün üreticileri ve işçilerinin sorunlarına dikkat çekebilmek için düzenlenen “Tütün Üreticilerini Kurtarın” konulu Uluslararası Tütün Karikatürleri Sergisi’ne, 35 ülkeden 179 çizer 386 eser ile katıldı... Etkinlikte, Musa Kayra’nın bir karikatürü 50 eser ile birlikte finale kalarak Endonezya’nın Semarang şehrinde gerçekleştirilen sergide yer aldı…