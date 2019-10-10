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Mürsel Aydın suçlu bulundu

Mürsel Aydın suçlu bulundu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “tecavüz”, “kaçırıp zorla alıkoyma” ve darp suçlarından yargılanan Mürsel Aydın suçlu bulundu.

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Devrim Demir

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “tecavüz”, “kaçırıp zorla alıkoyma” ve darp suçlarından yargılanan Mürsel Aydın suçlu bulundu. Aydın’ın benzer 3 davası daha askıda bulunuyor. Aydın yargılandığı sürede yasal tutukluluktan firar etmişti bununla ilgili ayrı dava okunmuştu. Sanık avukatı savunma için süre talep etti mahkeme davayı olguların aktarılması için 16 Ekim’e erteledi

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