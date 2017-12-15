Murat Yoldaş’ın sağlık durumu ciddi!

Yonca Kavşağı ile Ercan Havalimanı arasında önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Murat Yoldaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. LV 853 plakalı motosikleti ile Yonca Kavşağı’ndan Ercan Havalimanı’na doğru seyrederken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan ve bariyerlere çarparak durabilen Murat Yoldaş önceki gün ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Murat Yoldaş ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, kaza sonucu akciğer ve karaciğerinde yırtılma meydana gelen ve ameliyata alınan Yoldaş’ın uyutulduğunu, yoğun bakımda makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Uçaner, Murat Yoldaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.