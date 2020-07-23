Murat Yıldırım’a 9 ay hapis

Girne’ye bağlı Lapta’da 2020 yılı Şubat ayında meydana gelen olayda trafik yüzünden tartıştığı şahsı darp edip, yüz ve elmacık kemiğini kıran Murat Yıldırım hakkındaki davada karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 9 ay hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını açıklayan Başkan Füsun Cemaller Lapta’ta yaşanan olayda trafik yüzünden tartıştığı bir şahsı darp edip, elmacık ve yüz kemiğini kırdığını söyledi. Cemaller, darp edilen şahsın ameliyat olmak zorunda kaldığını ancak kalıcı hasar oluşmadığını belirtti. Başkan Cemaller, sanığın 2003 ve 2019 yıllarında ait benzer sabıkaları olduğunu açıkladı.

Cemaller, son zamanlarda vahim zarar suçlarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Cemaller, sanığa ceza takdir ederken 2003 yılındaki sabıkasının dikkate alınmadığını ancak 2019 yılındaki sabıkanın dikkate alındığını belirtti. Başkan Füsun Cemaller, sanığın daha önce de benzer suçlar işlediğini, ıslah olmadığını belirterek, hapis dışında başka bir ceza vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Cemaller, sanığı yargılandığı vahim zarar suçundan 9 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.