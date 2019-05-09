Murat Obenler: Hayalimdeki dünyayı yönetenler mahvediyor

(Gazeteci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Doğallık

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sinema ile uğraşırdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sanatsal faaliyetler ve doğal besinler

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve şiddet

En büyük pişmanlığım… Geçmişte yeteri kadar spor yapmamak

En büyük sevincim… Doğayla barışık yaşayabilmek

Hayatımın dönüm noktası… Hayatı dönüm noktaları ile ayırmıyorum

Beni en çok etkileyen yazar… John Berger

Başucumdaki kitap… İmkansızın Şarkısı(Haruki Murakami)

En keyif aldığım müzik… Çok farklı müziklerden keyif alıyorum

En son izlediğim film… “Umutlu Bir Şarkı”-Yön: Jale İncekol

Kendim için son aldığım şey… Yeğenlerim ile birlikte puzzle

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bazı kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Müzik cd’si veya sinema DVD’si

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Şehir hayatını terk etmek

Kendimde beğendiğim özellik… Tüm canlıları sevebilmek ve güzel şeyleri paylaşmak

Olmasa da olur… Siyaset, sınırlar

Olmazsa olmaz… Sevgi

En iyi yaptığım yemek… Salata çeşitlerini iyi yaparım

Hayalimdeki dünya… Hayalimdeki dünyayı yönetenler mahvediyor

Aşk benim için… Her yerde var, onu hissedebilmek önemli

Onunla çok tanışmayı isterdim… Nazım Hikmet, Ruhi Su

Görmek istediğim yer… Dünyanın tüm güzellikleri (özellikle Küba)

Mutlaka yapmak istediğim… Her çeşit sömürüyü ortadan kaldırmak

Son olarak söylemek istediklerim… İçimizdeki nefreti yok edelim birbirimizi sevelim