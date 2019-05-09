Murat Obenler: Hayalimdeki dünyayı yönetenler mahvediyor
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Gazeteci)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Doğallık
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sinema ile uğraşırdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sanatsal faaliyetler ve doğal besinler
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve şiddet
En büyük pişmanlığım… Geçmişte yeteri kadar spor yapmamak
En büyük sevincim… Doğayla barışık yaşayabilmek
Hayatımın dönüm noktası… Hayatı dönüm noktaları ile ayırmıyorum
Beni en çok etkileyen yazar… John Berger
Başucumdaki kitap… İmkansızın Şarkısı(Haruki Murakami)
En keyif aldığım müzik… Çok farklı müziklerden keyif alıyorum
En son izlediğim film… “Umutlu Bir Şarkı”-Yön: Jale İncekol
Kendim için son aldığım şey… Yeğenlerim ile birlikte puzzle
Dolabımdaki en gereksiz şey… Bazı kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Müzik cd’si veya sinema DVD’si
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Şehir hayatını terk etmek
Kendimde beğendiğim özellik… Tüm canlıları sevebilmek ve güzel şeyleri paylaşmak
Olmasa da olur… Siyaset, sınırlar
Olmazsa olmaz… Sevgi
En iyi yaptığım yemek… Salata çeşitlerini iyi yaparım
Hayalimdeki dünya… Hayalimdeki dünyayı yönetenler mahvediyor
Aşk benim için… Her yerde var, onu hissedebilmek önemli
Onunla çok tanışmayı isterdim… Nazım Hikmet, Ruhi Su
Görmek istediğim yer… Dünyanın tüm güzellikleri (özellikle Küba)
Mutlaka yapmak istediğim… Her çeşit sömürüyü ortadan kaldırmak
Son olarak söylemek istediklerim… İçimizdeki nefreti yok edelim birbirimizi sevelim