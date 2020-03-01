MURAT BOZ KİMDİR?

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Pop dünyasının önemli isimlerinden biri olan Murat Boz, konservatuar eğitimi almıştı. Oynadığı filmler ile adından sıkça söz ettiren sanatçı, O Ses Türkiye adlı yarışmada da jüri üyeliği yapmaktadır.

7 Mart 1980 Zonguldak Ereğli doğumlu sanatçı, 2006 yılında ‘Aşkı Bulamam Ben’ isimli parçası ile pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Uzun yıllar Tarkan’ın vokalistliğini yapan sanatçı, Nazan Öncel, Emel Müftüoğlu, Nil Karaibrahimgil ve ayrıca bir dünya starı olan Shakira’nın da sahne performanslarında bulundu. Sanatçı; Kola Turka, İstikbal ve McDonals gibi markaların reklam seslendirmesini de yapmıştır. Ayrıca sanatçı sesinin güzel olmasının yanı sıra piyano, ney, keman ve davul gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.

2007 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü Maximum ile ‘En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı’ kategorisinde, üç farklı müzik ödülüne layık olmayı başardı. 2009 yılında çıkardığı ‘Şans’ adlı ikinci stüdyo albümünde, Soner Sarıkabadayı ile ‘İki Medeni İnsan’ şarkısında düet yaptı. Albümünde bulunan; ‘Gümbür Gümbür’, ‘Her şeyi Yak’, ‘Özledim’ adlı parçaları ile listelerde uzun süre bir numaraya oturmayı başardı. 2011 yılında ‘Aşklarım Büyük Benden’ adı ile çıkardığı üçüncü stüdyo albümü ile müzik piyasasını sallamayı başardı. Başarı sanatçı daha sonra en çok sevilen şarkılarının remix versiyonlarının bulunduğu ‘Dance Mix’ albümünü piyasaya sürdü.

2011 yılından itibaren, Acun Ilıcalı’nın yaptığı O Ses Türkiye’ adlı yarışmada jüri üyeliği yapmaktadır. Jüri üyeliği sırasındaki sakin tavrı ve vicdanlı tutumu sayesinde birçok kişinin de gönlünü kazanmayı başardı. 2014-2015 yılların arasında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasının jürisinde de bulundu. 2014 yılında film piyasasına da giren ünlü sanatçı, ‘Hadi İnşallah’ adlı filmde başrolü Büşra Pekin ile paylaştı ve kariyerinin ilk filmini böylece çıkartmış oldu. 2016 yılında ‘Kardeşim Benim’ adlı filmde Burak Özçivit, Aslı Enver gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşan sanatçı, oyunculuk konusundaki başarısını bir kez daha sergiledi. 2017 yılında, ‘Kardeşim Benim 2’ filminde yine başrolü Burak Özçivit ile paylaşan ünlü sanatçı pek çok başarıya imzasını attı.

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