Murat Armar: Hedeflerimize ulaştık, büyüyoruz

Adanın beyaz eşya ve elektronik şirketlerinden Armar Group, 2019 geleneksel yeni yıl yemeğini 9 Şubat Cumartesi gecesi Le Chateau Romance Restaurant’ta gerçekleştirdi.

2018 yılında belirlemiş oldukları hedefleri ekonomik şartlara rağmen tutturduklarını ve oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Armar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, geçtiğimiz yıl belirtmiş olduğu yeni sektörlere girişimlerini tamamladıklarını ve 3,800m2 büyüklüğündeki mobilya üretim fabrikasını faaliyete geçirdiklerini belirtti. Buna ek olarak, 2019 yılında faaliyet gösterdikleri mevcut sektörlerde aynı tempoda çalışmaya ve büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Elde ettikleri başarıda emeği geçen tüm bayi ve personeline teşekkür eden Arar, yaptığı konuşmada 2019 yılı için başarı dileklerini de iletti.

Murat Arar’ın konuşmasının ardından, Armar Group’un geleneksel olarak bayilerine verdiği plaketlerin takdimi yapıldı. “En Başarılı Bayi” kategorisinde başarı sağlayan isim yine değişmedi; Özcoşkun Elektronik Direktörü Serhat Özcoşkun’a plaketini, Murat Arar takdim etti. Ardından ise, “En iyi Çıkış Yapan Bayi” plaketi, Elanur Ticaret direktörleri Sevda ve Murat Kavcı’ya Bayi Koordinatörü Bora Rifatoğlu tarafından takdim edildi.

Armar Group’un yine geleneksel olarak yaptığı, personelini onurlandırma ve gururlandırma plaketleri, bu yılki yemek organizasyonunda da devam etti, 10. Hizmet Yılı Anısına; Yeşim Özçakmak Uğurlu’nun plaketini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Arar takdim etti.

Gecenin devamında tüm bayi ve personeller büyük bir coşku ile eğlendi.