Münih; Kentte en güzel arabalar üretilirken, her yerde bisiklet var!

Cenk Mutluyakalı



Almanya’nın Münih kentinde çok özel üç gün yaşadık. Seneler önce Nurnberg’e ve Berlin’e gitmiştim. Münih’e bu ilk seyahatim. Ada’nın “erken yaz”ından çıktık, karlar arasında üç gün boyunca hem gezdik, hem bilgilendik.

BMW Kurumsal İletişim ve Medya Departmanı, Avrupalı gazetecileri kendi dünyalarında konuk ediyor, ileri sürüş deneyimi yanı sıra etkileyici fabrika ve müzelerini de basına açıyor.

Bu medya programı çerçevesinde Havadis’ten Hüseyin Ekmekçi ve Kıbrıs Postası’ndan Rasıh Reşat, ayrıca, Kıbrıs Genç TV’den program yapımcısı Mustafa Alkan’la birlikte bizler de önemli bir deneyim yaşama fırsatı bulduk.

7’DEN 70’E

Alman otomotiv sektörü, dünyanın en prestijli arabalarına imza atıyor. Ancak kentin hemen her yerinde bisikletler dikkat çekiyor. Hem de karlar arasında, soğuğa hiç aldırmadan… Hem de saçlarına karlar düşmüş yaşlı teyzeler, dedeler dahil!

Tam da 7’den 70’e hemen herkesin bisikletle dost olduğu bir kent... Çünkü Münih’te o meşhur “Alman disiplini” dikkat çekiyor. Kimseler “düzeni” bozamıyor. Bisiklet yolunun olmadığı bir yol göremiyorsunuz. BMW, Mercedes, Audi, Opel, Porsche, Volkswagen gibi dünyaca ünlü arabaların üretildiği bir merkezde, bisiklet kültürünün bu denli ileride olması ayrıca manidar!

TARİHİN ÇEKİCİLİĞİ

“Direkt” uçuş olmadığı zaman seyahat etmek gerçekten de yorucu bir hal alıyor. Uçuşumuz için Türk Hava Yolları’nı tercih ediyoruz. Önce saat 15.00 gibi Ercan’dan İstanbul’a uçuyoruz. Bir saatlik rötarımız var, İstanbul’da 2 saat beklememiz. Ve daha sonra 2 saat 20 dakikalık Münih uçuşu. Münih Havaalanı’nda ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportunun avantajını kullanıyoruz. Dijital pasaportlarla geçişlerde polisi dahi görmüyorsunuz.

Münih bizi eksi 7 derece ile karşılıyor, kar yağışı var ama çok üşümüyorsunuz. Kent içinde tarihi yapılar korunmuş, yüksek inşaatlara izin verilmemiş, Münih’in silueti adeta bir film platosu gibi sizi içine çekiyor.

Münih’te her an karşınıza Türkçe konuşan birisi çıkabilir. BMW fabrikasında gezdiğimiz bir sırada, Türkçe şarkıları duyduğumuz an irkiliyoruz.

Münih hem üretim, hem de bir öğrenci şehri… Dünyanın dört bir yanından öğrenciler var. Yemek kültürleri çok özel değil ancak ekmek kültürleri harika!

Restoranlarda internet kullanmak için “şifre” istediğiniz zaman “lütfen keyfinize bakınız” diyorlar(!) Evet, pek çok mekânda şifre vermiyorlar. Böylece başımızı “akıllı cihazlar”dan kaldırıyor, hayatın içinde kalıyoruz.

ÇEVRE DOSTU ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

BMW’nin eğitim alanı 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma eski bir havaalanı. Sürat, güvenlik, kontrol ve etkin sürüş burada yapılıyor.

Genç ve profesyonel pilotlardan eğitim almak son derece keyifli.

Münih’e yarım saat uzaklıktaki BMW Driving Experience (BMW Sürüş Akademisi) tesislerinde araçların donanımları ve güvenlik özellikleri hakkında bilgi aldıktan sonra piste çıkıyoruz. Slalomla farklı bir çılgınlık yaşıyoruz.

Ve BMW fabrikasını geziyoruz. Güvenlik önlemleri yüksek, özellikle bilgi güvenliği için katı tedbirler alınmış. Nerede fotoğraf çekebileceğiniz, nerede kayıt yapabileceğiniz hakkında herkese bir kroki veriliyor. Fabrikadaki üretim alanlarında robotlar hemen dikkat çekiyor. Dünyanın bu pahalı “oyuncakları” neredeyse insan eli dokunmadan üretiliyor.

Çok etkileyici, bir o kadar da düşündürücü! Çünkü, insan emeği giderek aradan çıkıyor. Elbette bu robotları insanlar üretiyor, bu modelleri insanlar tasarlıyor. Ancak robotlar çok fazla ön planda!

BMW Dünyası’nda yeni nesil, çevre dostu araçları da görüyoruz. Elektrikle çalışan arabalardan söz ediyoruz. Üstelik önemli oranda geri dönüşüm ile üretilmiş. 200 kilometre kadar yol alabilir, ayrıca evinizde şarj edebilirsiniz. Yeni bir dünya… Fiyatı vergiler hariç 37 bin 500 Euro.

MÜZE KÜLTÜRÜ

Ve müze kültürü… Üç farklı kat yayılmış etkileyici bir müze… İlk kez “uçak motoru” üretmiş, BMW… Sonrasında motosiklet ve küçük araçlar… Aslında, çok uzak bir tarihi geçmişi yok. Bayerische Flugzeug Werke (BFW) yani Bavyera Uçak Fabrikası'nın kurulduğu 7 Mart 1916 tarihi, BMW'nin de kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor.

Takvimler 1929 yılını gösterirken, Berlin'de ilk BMW satış noktası hizmete giriyor ve markanın ilk modeli 3/15 veya bilinen adıyla Dixi satışa sunuluyor.

Her gün binlerce ziyaretçi müzeye geliyor ve tümünü gezmeniz için 2 saat yetmiyor!

Müzeyi gezerken aklıma hemen böylesi bir “Kıbrıs Kültür Müzesi” projelendiği geliyor.

Ahh! Niçin bir müze kültürümüz yok.

AKLIMDA KALANLAR

Münih; çok kültürlü ve tarihi kent dokusu, ellerinde biraları ile insanların keyif yaptığı meydanları, bisiklet tutkusu, yüzde 80’i robotlarca üretilen son teknoloji arabaları ve enfes tuzlu ekmekleri ile aklımda kalıyor. Bir de eşsiz kar manzaraları…

Çok pahalı bir şehir değil ancak ‘Euro’ karşısında ‘TL’nin hali malum! Bir de söylemiş olalım, barlar dahil hiçbir yerde, hiçbir kapalı alanda, sigara içen tek bir insan görmüyoruz. Kaldırımlarda park edilmiş arabalar da yok.

Dönüş yolculuğu sabah 6’da başlıyor, İstanbul’da bu kez 4 saatlik bekleme var ve akşama, anca 8’e doğru Ercan’a varıyoruz!

“İyi ki gitmişim” dediği seyahatlerden biri daha bitiyor.



Kıbrıs’ın kuzeyinde BMW’nun ithalatçılığını 20 senedir Çangar Ltd. yapıyor. Bu ziyarette, Satış Müdürü Eser Erçin her an yanımızda, bizlerle… Ayrıca şirket direktörü Mehmet Çangar’a da 20’ncı yıl nedeniyle bir plaket takdim ediliyor. Ödül, BMW Bölge yöneticisi Vincenz Resmann ve Satış Müdürü Jean Francois Bernier tarafından takdim edildi.





Çevre dostu elektrikli araba! Üstelik önemli oranda geri dönüşüm ile üretilmiş. 200 kilometre kadar gezebilir ayrıca evinizde şarj edebilirsiniz. Yeni bir dünya…



Üç farklı katta planlanmış, etkileyici bir araba müzesi… Her gün binlerce ziyaretçi müzeye geliyor ve tümünü gezmeniz için 2 saat yetmiyor.





BMW üretim alanlarında robotlar hemen dikkat çekiyor. Dünyanın bu pahalı “oyuncakları” neredeyse insan eli dokunmadan üretiliyor.



Dünyanın en gözde arabalarını üretse de, Münih’te çok yaygın bir bisiklet kültürü var, tüm yollarda bisiklet şeritleri, 7’den 70’e bisiklet kullanan insanları…