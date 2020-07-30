‘Münhalsiz, sınavsız 100 istihdam’

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ‘şaibeli istihdam’ iddialarıyla gündeme geldi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, münhalsiz ve sınavsız olarak yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceğini savundu.

Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın, konu ile kendisinin bir ilgisi ve yetkisinin olmadığını söyledi.

Özkıraç, yaşananları asla kabul etmeyeceklerini söyleyerek, sendikanın eyleme hazırlandığını bildirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, istihdam yapılmadığını, üç aylık geçici işçi statüsünde alım yapılacağını kaydetti. Usulsüz bir şey yapılmadığını ileri sürdü.

Yönetim Kurulu Başkanı Gökbörü: “İstihdam değil, geçici işçi”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, istihdam yapılmadığını, sendikanın da bilgisi dahilinde geçici işçi statüsünde üç aylık personel alımı yapılacağını savundu.

Gökbörü, “Sendika bizimle işbirliği içindeydi, onlarla yola çıktık, bazı şeyler istedikleri gibi olmayınca geri çekilip bizi bombalamaya başladılar. Biz bekleyecektik, ama böyle zorlandı… Geçtiğimiz hafta siyah çelenk bırakırken istihdam yapılmadığından şikayet etmişlerdi” dedi.

İşçilerin kadrolu olarak alınmayacağı için mülakat olmadığını söyleyen Gökbörü, bundan önceki Yönetim Kurulu’nun da aynı şekilde işlem yaptığını savundu, 100 civarında kişinin alınacağını doğruladı.

EL-SEN Başkanı Özkıraç: “Yönetim Kurulu Başkanı, 100 kişi mülakatsız bir şekilde işe alınsın istiyor”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın uyarılarına rağmen Yönetim Kurulu’nun toplanarak yaklaşık 100 kişinin münhal açılmadan, sözlü veya yazılı mülakat yapılmadan, ‘Başbakanın isteğiyle’ istihdam edileceğini öne sürdü.

Özkıraç, Toplu İş Sözleşmesi’nin dışına çıkıldığını ve hukuka aykırı şekilde istihdam yapıldığını savunarak, “Yönetim Kurulu Başkanı, 100 kişi mülakatsız bir şekilde işe alınsın istiyor. Bu Ersin beyin seçime yönelik talimatı… Sözleşmemize göre, 1 Ocak 2019 itibariyle, basına ilan verilerek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun mülakatıyla istihdam yapılacağı belirtilmiştir. Bu sene KHK çok zaman aldığı için, münhal açma ve sözlü ile yazılı mülakat yapılacak dedik. Ancak buna kesinlikle uyulmuyor” dedi.

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbürü ve Kurul üyesi Gürdal Çuvalcıoğlu’nu istifaya davet ediyorum”

Yönetim Kurulu’nda toplantıların gün boyu sürdüğünü kaydeden Özkıraç, oybirliği veya oy çokluğu olup olmadığını bilmese de, istihdam kararının onaylandığını söyledi.

“Eylem kararı için sendika toplantılarımızı yaptık. Yaşananları kabul edemeyiz. Kurumu bitirmeye yönelik kararlar alınıyor. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbürü ve Kurul’da üye olan Gürdal Çuvalcıoğlu’nu istifaya davet ediyorum. İstihdam Ersin Tatar’ın talimatıdır, onlar da bunu uygulattı. Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın da tüm toplantılara katıldı ve kendisinin de onayı vardır” şeklinde açıklama yaptı.

İstihdama karşı olmadığını ve kurumun ihtiyacı olduğunu dile getiren Özkıraç, “Ama yapılacak istihdam Toplu İş Sözleşmesine, hukuka uygun yapılmalı” dedi.

“HP kanadının sınavsız münhalsiz istihdam yapılmasına onayı yok”

KIBTEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, kamuoyuna açıklama yaparak, basında yer alan ’88 kişilik sınavsız istihdam’ iddialarını konusunda, Yönetim Kurulu’nun HP kanatının ‘ret’ oyu olduğunu ifade etti.

Avcıoğlu, istihdam önerisinin Yönetim Kurulu Toplantısına Önerge olarak getirilip, Yönetim Kurulunda görüşüldüğünü söyledi.

KIBTEK ile ELSEN arasında imzalanan ve yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesine atıfta bulunan Avcıoğlu, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak istihdamların, basına ilan verilerek ve Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile sınav ve mülakat yöntemi ile yapılabileceğine dikkat çekti. Avcıoğlu, aksinin Geçici İşçi İstihdamı Toplu İş Sözleşmesine de aykırı olduğunu kaydederek, “Bu yanlışı engellemek için gereken tüm yasal yollara başvurmaktan çekinmeyecek, mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Münhalsiz ve mülakatsız istihdamın tüm yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

“Halkın Partisi’nin temsilcisi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler bu önergeye ret oyu kullanmış olmamıza rağmen önerge oy çokluğu ile onaylanmıştır”

Avcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti: “Geçmiş Hükümetler döneminde Başbakanlık tarafından yayınlanmış ve hala yürürlükte olan, istihdamlara dair genelge uyarınca, yapılacak istihdamlarda, Bütçe onayına ilaveten Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıktan yetki alınması gerekmektedir, bu yetki de alınmış değildir. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının, Personel Rejimi Bölümü, 28. Maddesi ise, “Acil ve zaruri hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, bütçede ödeneği öngörülmesi halinde, geçici personel ile yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Kamu Görevlileri Yasası’nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları uyarınca, tamamen geçici olarak veya proje amacına göre istihdam yapılabilir” şeklindedir, fakat yasada belirtildiği şekli ile her hangi bir zaruri yatırım projesi de gündemde değildir.

Basın yoluyla tüm potansiyel adaylara duyuru yapılmayıp, başvuru ve itirazlar için yeterli süre tanınmadan, Seçim Yasakları öncesinde kalan 5 iş günü içerisinde Münhalsiz Geçici İşçi İstihdamı yapılması Anayasanın Eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Tüm bu gerekçeleri göz önünde bulundurarak, KIBTEK Yönetim Kurulunda Halkın Partisi’nin temsilcisi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler bu önergeye ret oyu kullanmış olmamıza rağmen önerge oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Basında yer alan diğer bir konu ise, KIBTEK Kadro ve Hizmet Şemasında değişiklik yapılarak, yeni bir Barem 19 Müşavir Kadrosu açılmasıdır. Bu konu henüz Yönetim Kuruluna önerge olarak sunulmamıştır.

Kurumun özellikle Teknik Personel (Mühendis/Teknisyen vb) istihdamı ihtiyacı olduğu doğru olmakla birlikte, bunun yolu Sınavsız Geçiçi İşçi İstihdamı adı altında değil, aksine Toplu İş Sözleşmesinde de açıkça belirtildiği üzere “Basına ilan verilerek, Yazılı Sınav ve Sözlü Mülakat yöntemi” ile yapılmasıdır.

Gerek Sınavsız Geçici İşçi İstihdamı gerekse Müşavir Kadrosu yaratılması konuları Partimizin Temel İlkeleri ile birebir çelişmektedir ve bunlara onay vermemiz söz konusu değildir. UBP-HP Koalisyon Protokolünde de, istihdamların ancak Başbakan ve Başbakan Yardımcısının bilgi ve onayıyla yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu noktada HP kanadının bu konuda sınavsız münhalsiz istihdam yapılmasına onayı bulunmamaktadır ve bizler HP temsilcisi olarak bu önergeye açıkça ret oyu verdik.

Mevcut hükümetin bir Koalisyon Hükümeti olduğunu hatırlatır, en kısa sürede de bu yanlıştan dönülmesini umarım. Bu yanlışı engellemek için gereken tüm yasal yollara başvurmaktan çekinmeyecek, mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın Partisi olarak biz bu kurumun batırılmasına göz yumamayız, bizim için aslolan bireylerin değil kamunun menfaatidir.”