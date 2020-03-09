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İş yerlerinde çalışanların öğle arasında yemek yiyebilmeleri için işletme sahipleri tarafından kart verilmektedir. Bu kartlar ile çalışanlar, Cafe ve restoranlarda yemek yemektedir. Tüm Cafe ve restoranlarda geçen multinet kartın limitini ay sonu gelmeden bitirmeniz gerekmektedir. Çünkü yemek kartlarının bakiyeleri ay başı geldiği zaman sıfırlanmaktadır.

Restoranlarda ve cafelerde kullanılan multinet kartı, market ve mağazalarda da kullanılır. Bu kartların kullanıldığı başka işletme ve kurumlarda bulunmaktadır. Multinet geçen yerler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ise kartın sitesini inceleyebilirsiniz. Multinet kartı kullanabileceğiniz bu işletmelerde istediğiniz gibi alışveriş yapabilir, harcamalarınızda kullanabilirsiniz.

Multinet Kart Kullanılan Yerler

Yemek kartı Multinet, büyük Cafe ve restoranların dışında birçok işletme ve kurumlarda da kullanılmaktadır. Multinet geçen yerler listesinde ayrıca market ve petrol ofisleri de bulunmaktadır. Bu işletmelerde de multinet yemek kartını kullanabilir, istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Multinet geçen yerlerin isimlerini daha detaylı bir şekilde öğrenmek için mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

İş yerlerinin çalışanlarına öğle arasında yemek ödemeleri için verdiği multinet kartın kullanıldığı birçok işletme mevcuttur. Bu işletmelerin listesinde market, giyim ve akaryakıt yerleri bulunmaktadır. Geniş bir ağa sahip multinet kartın kullanılabileceği işletmelerin çoğu İstanbul ilindedir. Birçok farklı yerde kullanabileceğiniz multinet kartı ayrıca akaryakıt istasyonlarında da kullanabilirsiniz.

Multinet Kart Geçerli Olduğu Yerler

Kurumsal firmaların ve işletmelerin çalışanlarının yemek ödemeleri için verdiği kartlardan Multinet, birçok farklı işletmelerde kullanılmaktadır. Market ve mağazalarda kullanılabilen multinet kartı, istediğiniz alışverişinizde kullanabilirsiniz. Kartı daha kolay bir şekilde kullanmak için ise mobil uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulama ile multinet kartın geçerli olduğu market, mağaza, akaryakıt istasyonu ve tüm işletmeleri kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun için Multipay ‘e üye olmanız yeterlidir.

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