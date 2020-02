MULTI-PLATINUM’LUK SES

Ali Denizkan

Yıl: 1992

Whitney Houston, The Bodyguard filmi ile oyunculuk yeteneğini ispatlarken bir Dolly Parton şarkısı olan I Will Always Love You ile reform yaparak Amerika’nın prensesi ünvanını geride bırakır ve Diva ünvanına geçiş yapar.

Bu yazıda yine soundtrack incelemesi yapmayacağım…

Hadi gelin sizi biraz daha geriye götüreyim ve Whitney Houston’un 35 yıl önce ilk atışta tam oniki’den vurduğu plağından bahsedeyim…

Whitney Houston, 13 yaşında profesyonel bir şarkıcı olmaya karar verir ve bunun olacağından da gayet emindir. Nasıl mı? Whitney müzikle uğraşan bir ailenin içine doğarak. Annesi, ayrıca Whitney’nin vaftiz annesi olan Aretha Franklin gibi ünlü isimlerin back vokalistiğini yapmış ve kendince bir ün yapmış Cissy Houston, kuzeni ise Dionne Warwick’tir. Küçük yaştan beri kilisede şarkı söyleyen Whitney’e yürekten, dolu dolu şarkı söylemesini displinli bir şekilde annesi öğretmiştir.

16 yaşında, annesinin back vokalistliğini yapmaya başlayan Whitney,18 yaşında da modellik yapmaya başlar. Bir konser gecesi annesinin onu kandırması sonucu sahneye annesinin yerine solist olarak çıkar ve bütün salonu kendine hayran bırakır. Bu performanstan sonra o dönem solo şarkıcı modası azınlıkta olduğu için Whitney’nin sesi müzik şirketleri tarafından az da olsa ilgi görmeye başlar. Arista Records’un sahibi Clive Davis bir gece 19 yaşındaki Whitney’i dinlemeye gider ve akabinde Whitney ile anlaşma imzalar.

Tarih: 14 Şubat 1985

İki senelik çalışma sonunda Whitney’nin adını taşıyan ve yıllar boyunca sayısızca başarılara imza atacak, “Dünyaca En Çok Satan Albümler” listesine girecek olan R&B ve Pop tarzında olan 10 şarkılık Whitney Houston albümü piyasaya sürülür. Albümün ilk single’ı You Give Good Love şarkısı pop listelerinde üç numaraya yerleşirken, albümün ikinci single’ı Saving All My Love For You ise Bilboard 100 listesinde 1. sıraya çıkarak Whitney’nin Amerika dışına çıkmasını sağlar. Üçüncü single How Will I Know ise 1 numaraya yerleşerek albüme başarı katar. Ama Whitney’e en büyük başarıyı albümün dördüncü hit’i bir George Benson parçası olan Greatest Love Of All getirir. Sene içinde popülerliği artan albüm zamanla 22 milyon satar ve multi-platinum Record ödülü ile taçlandırılır.1986 American Music Awards töreninde R&B/Soul kategorisinde 4 farklı türde aday gösterilen sanatçı 2 ödülün sahibi olur. Zaman zaman kendi ırkından “beyaz müziği yapıyor” diye dışlansa da ilk albümüyle yaptığı başarı, muazzam sesi ve sonrasında getireceği başarılarla Amerika’nın Prensesi ünvanını alır.

Kariyerinin başında bu kadar başarıya imza atan Whitney Houston, benim gözümde The Bodyguard filminde seslendirdiği pastaya krema olan şarkılarla değil kariyerinin ilk yıllarında çıkarttığı özellikle bu albümünde bulunan slow parçalarla ve 1988 yaz olimpiyatları için çıkarttığı One Moment In Time şarkısı ile sesinin gerçekten doğuştan bir güç olduğunu kanıtlayıp kalplerimize kazınmıştır.