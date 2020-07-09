‘Mültecilerin konaklayacağı misafirhaneler ayarlandı’

İçişleri Bakanlığı, yayla köyü sahillerinden ülkeye giriş yapmaya çalışırken tespit edilen 30 suriyeli mültecinin durumları hakkında açıklama yaptı.

İçişleri’nden yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Sahil Güvenlik ekipleri ve Polis Teşkilatının işbirliği ile Güzelyurt İlçesine bağlı Yayla Köyü sahillerinde 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye mültecinin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken tespit edilmesinin ardından, önce Güzelyurt Kaymaklığı ve Polis Müdürlüğü’nün olaya müdahale ettiği belirtildi.

Konunun İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a aktarılmasından sonra da Bakan Baybars'ın girişimleri, Maliye Bakanlığı’nın destekleri ile mültecilere güvenli ve sağlık koşullarına uygun geçici süre konaklayacakları misafirhaneler ayarlandığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıcı, ‘Polisin dur çağrısına uymayıp hafif yaralanan gemi kaptanı ve bir mülteci’nin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındığı da belirtildi. Tespit edilen 20 mültecinin, Uluslararası Mülteci Haklarına göz önünde bulundurularak, Covid-19 testleri yapılıp sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süre kalacakları sağlık koşulları uygun misafirhaneler nakledilecekleri ifade edildi. Mültecilerin iaşe ve ibate ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların da tamamlandığı belirtildi.