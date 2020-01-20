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Mülteciler Türkiye’ye gönderildi

Mülteciler Türkiye’ye gönderildi

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ın kuzeyinde Lefke açıklarında tespit edilen ve akabinde tutuklanan mülteciler dün akşam Mağusa’dan hareket eden gemi ile Türkiye’ye gönderildi.

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Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ın kuzeyinde Lefke açıklarında tespit edilen ve akabinde tutuklanan mülteciler dün akşam Mağusa’dan hareket eden gemi ile Türkiye’ye gönderildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınma mekanizması olmadığı için mültecilerle ilgili insani süreç işleyemiyor. Türkiye’ye gönderilen mülteciler, orada sığınma başvurusu yapacaklar, Suriye’ye geri gönderilmeyecekler.

 

Ne olmuştu?

Savaştan kaçmak için insan tacirlerine binlerce Dolar ödeyerek, geçtiğimiz hafta başı Mersin Taşucu’nda bindikleri tekne ile Kıbrıs’ın güneyine geçmeyi hedefleyen yaşları 20 ile 40 arasında değişen 33 Suriyeli Yeşilırmak açıklarında tespit edilmişti. Suriyeli 33 mülteciyi tekne ile yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine götüreceği öğrenilen E.D., ile birlikte 33 mülteci dün Güzelyurt Mahkemesi'ne çıkartılmıştı.

Polis mültecilere suçlu gibi davranmış, elleri kelepçeleyerek mahkemeye çıkartmıştı. Bu durum kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Binlerce Dolar ödediler…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre; 33 Suriyeli mültecinin savaştan kurtulmak iyi bir hayat kurmak için insan tacirlerine binlerce Dolar ödediler.

Mültecileri taşıyan kaptan E.Ö.’nün ise 15 bin TL para alacağı, bin TL’yi temin ettiği ortaya çıktı.

 

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