Kıbrıs’ın kuzeyine 17 Nisan tarihinde giriş yapmaya çalışırken yakalanan, sonrasında da tutuklanarak cezaevine gönderilen 17 mülteci sınır dışı edilecek.

Suriye’nin Halep ve İdlib şehirlerinden savaştan kaçarak gelen mülteciler ‘yasal yollarla’ ülkeye giriş yapmadıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Şu anda Merkezi Cezaevi’nde bulunan mültecilerin 2’si çocuk, geriye kalanları ise yaşları 18-55 arasında değişen yetişkin erkekti…

Ailesini, çocuklarını ya da eşini hava saldırılarında kaybeden mültecilerin bazılarının değişik zamanlarda Türkiye’ye giriş yapmak için başvuruda bulundukları ancak ret cevabı aldıklarını da öğrenildi.

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