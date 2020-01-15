Mülteciler kuzeyde mahkemeye, güneyde kampa

Yeşilırmak’ın bir deniz mili açığında tespit edilen yaşları 20 ile 40 arasında değişen 33 Suriye uyruklu mülteci ile tekne kaptanının birazdan Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mültecileri taşıyan tekneyi emare olarak alan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde ‘izinsiz girişle’ ilgili soruşturma başlattı.

Mahkemede kaptan ve 33 Suriye uyruklu erkek sığınmacı aleyhine 2 şer gün tutukluluk emri alındı. Zanlılar Suriyeye dönmek istemediklerini beyan ederek KKTC'de kalmak istediklerini söylediler.

Güneyde 101 mülteci

Kıbrıs'ın güneyinde ise Mağusa açıklarında 101 mülteci taşıyan bir teknenin tespit edildiğini duyurdu. Mültecilerin 88'inin erkek, 6'sının kadın, 6'sının çocuk ve 1'inin de bebek olduğu ifade edildi. Suriyeli oldukları belirtilen mültecilerin Kokkinotrimithia Geçici Barınma Merkezine götürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.