Mülteciler kayıplara karıştı, aramalar sürüyor

Akdeniz - Yayla sahilinden yasa dışı yollardan 4 Haziran tarihinde, adaya giren yaklaşık 20 mülteci kayıplara karıştı. Polis her yerde sığınmacıları arıyor.

Polis, onaylanmış liman olmayan Akdeniz - Yayla sahilinden söz konusu mültecileri adaya getiren sürat teknesi kaptanı 45 yaşındaki A.Y.’yi tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı. Adaya giren yaklaşık 20 mülteci ise hala aranıyor.

Polis, mültecilerin sayısının henüz tam net tespit edilemediğini ifade ederken, mahkemeye çıkarılan kaptan, adaya gelen mültecilerin 2’sinin çocuk, 3’ünün kadın, 17’sinin de erkek olduğunu mahkemede itiraf etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis, kaptanın yönlendirmesiyle mültecilerin kıyafetleri ve can yeleklerine gömülü olan kumların altından kazarak ulaştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide şu ifadelere yer verildi:

“ONAYLANMAMIŞ LİMAN OLMAYAN BİR YERDEN KKTC'YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMAK

04.06.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, onaylanmış liman olmayan Akdeniz - Yayla sahilinden A.Y.(E-45)’nin kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanmıştır. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına söz konusu sürat teknesi ile ülkeye kanunsuz giriş yaptığı değerlendirilen sayılara henüz tespit edilemeyen sığınmacılar ise aranmaktadır. Olayla ilgi soruşturma devam etmektedir.”