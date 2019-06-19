Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, Dünya Mülteci Günü dolayısıyla Kıbrıs’taki Dini Temsilcilerin, dünyanın her yerinde, evlerini topraklarını ve yaşadıkları ortamı terk etmek zorunda bırakılan mültecilere yönelik ortak dayanışma çağrısına dikkat çekti.

Slovakya Büyükelçiliği Bünyesinde çalışmalar yapan Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs’taki dini temsilciler, tüm inanç gruplarına küçük ya da büyük adımlar atarak mültecilere destek olma çağrısında bulundu.

“MÜLTECİLİĞİN ALTINDA YATAN SEBEPLER DİKKATE ALINSIN”

Dini temsilciler karar vericilere de çağrıda bulunarak insanların mülteci olmasının altında yatan sebepleri dikkate almalarını ve sığınmanın bir insan hakkı olduğunu savunmalarını istedi.

Açıklamaya göre çağrıda, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, “Mültecilerin problemlerinin çözümüne ve Akdeniz’in masum insanların mezarı olmasına son verilmesine yardımcı olun” dedi.

“SADECE İNSAN HAKKI DEĞİL… DİNİ ZORUNLULUK”

Dini temsilciler tüm inanç gruplarına mültecilere güvenli alanlar ve destek sağlama çağrısında da bulunurken; Müftü Talip Atalay mültecileri kucaklamayarak onlara önem vermenin sadece insan haklarının bir gereği değil aynı zamanda dini bir zorunluluk da olduğuna dikkat çekti.

Dini temsilciler mültecileri sevmek ve onlara destek vermenin de bir sorumluluk olduğunu dile getirirken Kıbrıs’taki Latin Katoloik Kilisesi Papazı Jerzy Kraj “Mülteciler daha iyi bir yaşam arayışında olan kardeşlerimizdir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’taki Ermeni Kilisesi Başpiskoposu Khoren Doghramajian ise, dinin bize birbirimizi sevmeyi öğrettiğini, bu sevgiyi tüm insanlara eşit olarak dağıtmamız gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’taki Maronit Kilisesi Başpiskoposu Youssef Soueif de gün dolayısıyla “Onları iyi bir şekilde karşılayalım, dinleyelim, koruyalım, onlara eşlik edelim ve potansiyellerinden bir şeyler öğrenelim” söyleminde bulundu.

