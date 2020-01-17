Mülkünü aldığı Kıbrıslı Rum, Ataoğlu’nu dava etti

YENİDÜZEN-Özel

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile ailesine “Kıbrıslı Rumlara ait mülkü satın aldıkları” için Kıbrıs’ın güneyinde dava açıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Fikri Ataoğlu, “Böyle bir şeyden hiç haberim yoktu, Çarşamba günü öğrendim. Satın aldığım bir mülk, 1974 öncesi onlara ait olduğu için, güneyde dava açıldı” dedi.

CYPRUS MAIL gazetesinin haberine göre, Fikri Ataoğlu’nu dava eden Kıbrıslı Rum aile, 2005 yılından bu yana evleri için Ataoğlu’ndan tazminat talep ediyor…

Kıbrıslı Rum ailenin şirketi olan Thomaides Group (Holdings) Ltd. tarafından açılan davayla ilgili olarak Ataoğlu’na Türkçe elektronik posta atıldığı da belirtildi. Gazeteye göre davacılar, Çarşamba günü görüşülmesi beklenen davanın ertelenmesini, Fikri Ataoğlu’nun mahkemeye gidebilmesi gerekçesiyle, duruşmanın ertelenmesini istediler, mahkeme de duruşmayı 12 Şubat 2020 tarihine ertelendi. Davanın Kıbrıs’ın güneyinde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde görüşülmesi bekleniyor.

“Eğer elektronik postayla tatbikatlar gönderilecekse, bu gibi yüzlerce olay görmeye başlarız”

Fikri Ataoğlu, bir elektronik posta aldığını, olayı öğrenir öğrenmez Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve tüm parti Başkanlarına ilettiğini söyledi. “Ben göçmen değilim, zamanında paramla bir mülkü satın aldım. 1974’ten önce bu mülk kendilerinin olduğu için bana dava açtılar. Eğer elektronik postayla tatbikatlar gönderilecekse, bu gibi yüzlerce olay görmeye başlarız” şeklinde konuştu.

Sadece ‘zarar ziyan’ için 1 Milyon Euro talep ediliyor

Güneydeki Alithia, Cyprus Mail, Haravgi, Phileleftheros, Politis medya kuruluşlarının haberlerinde, Thomaides ailesinin, Mağusa’da Fikri Ataoğlu’na açtığı dava ile bulgularını yazdı.

Davanın sadece Fikri Ataoğlu’na değil, ailesine karşı açıldığı belirtilirken, 2005’ten beri mülkün gayri yasal olarak kullanıldığı sebebi gösterildi.

Mağusa’da Tuzla (Engomi) bölgesindeki Ataoğlu’nun satın aldığı ev için, 1 Milyon Euro ‘zarar ziyan’ için talep ediliyor. Kıbrıslı Rum aile ayrıca, mülklerine özgürce erişim sağlayabilmek için mahkemeden emir istiyor.

Bahsi geçen mülk, ailenin şirketi Thomaides Group (Holdings) Ltd. üzerine kayıtlı.

Tuzla’daki mülkün değerinin 1.5 Milyon Euro olduğu da eklendi.

Davacılardan biri olan Maria Thomaides, Phileleftheros’a verdiği röportajda mülkün kendisine babasından miras kaldığını ifade ederek, “Babamın fabrikasının uzantısı bu mülktedir ve bu mülk de, ‘sahte devletin’ mülkiyeti altındadır” dedi.

Maria Thomaides, savaştan sonra ailesinin her şeyi kaybettiğini ve yeniden başlamak zorunda kaldığını ifade etti.

“Dava bir sene önce açıldı, Ataoğlu mülkü eşinin ve kızının üzerine kaydedince onlara da dava açıldı”

Thomaides fabrikanın hala Türkiye’ye patates cipsi ihracat yapan, Kıbrıs’ta son teknolojiyi kullanarak abur cubur üreten bir işletme olduğunu belirtti.

Dava kaydının elektronik posta ile dönemin Turizm Bakanı olan Ataoğlu’na bir sene önce iletildiğini dile getirirken, Ataoğlu’nun mülkü eşi ve kızının üzerine kayıt ettirmesi yüzünden aileye dava açıldığını kaydetti.

Thomaides ailesi…

Şirketin kurucusu Michalis Thomaides, Maraş'ın en önde gelen iş insanlarındandı. Özellikle patates ve narenciye olmak üzere tarımsal ürünleri ihraç eden ilk şirketlerden biriydi. Biri Derinya ve biri Maraş'ta olmak üzere iki fabrikası vardı. 1967'de Rodos adasının deniz bölgesindeki bir Kıbrıs Havayolları uçağının kazasında, karısını ve iki küçük çocuğunu geride bırakarak öldü. Üçüncü çocuğu ölümünden bir ay sonra doğdu.