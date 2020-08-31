Mülkiyet hakları görüşülecek
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlerle onların mirasçılarının mülkiyet haklarının yarın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde görüşüleceği bildirildi.
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Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlerle onların mirasçılarının mülkiyet haklarının yarın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde görüşüleceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye aleyhindeki Dördüncü Devletlerarası Başvurusu çerçevesindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanıp uygulanmadığı meselesinin bulunduğunu yazdı.
Gazete, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyelerinin yarınki toplantısında, Türkiye’nin AİHM kararına ne derecede uyum sağladığının irdeleneceğini kaydetti.
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Etiketler : maronit, avrupa konsey, aihm
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