Mülke tecavüzden tutuklandı!

Girne’de meydana gelen mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarından tutuklanan M.U. dün mahkemeye çıkarıldı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşı, zanlının 2020 yılı Şubat- Ağustos ayları içerisinde Girne’de Lorraıne Susan O’Braın’a ait evin ana giriş kapısının kilidini değiştirip, izinsiz olarak ikametgâh içerisine giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının kilidini değiştirdiği evde kalmaya başladığını ifade etti.

Polis, durumun önceki gün fark edilmesi ve şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru zanlının ifadesinde evin bulunduğu arazinin sahibinin kendisine istediği zaman evde kalabileceğini söylediğini iddia ettiğini açıkladı. Polis, ancak arazi sahibinin malını sattığını ve ayrıca şu anda hayatta olmadığını dile getirdi.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.