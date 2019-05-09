Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu

Türkiye'de sanatçı Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkmak için gittiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gezen'in pasaportuna el konulduğunu duyururken, "Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak'ta kaldırılmıştı.