Mühürleme, arbede, gerginlik

Salamis Kamping Alanı içerisindeki karavanlar mühürlendi. Yeniboğaziçi Belediyesi, zabıta ve polis ekipleriyle Salamis Kamping Alanı içerisinde bulunan karavanların mühürlenmesiyle ilgili sabah saatlerinde girişim başlattı. Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) ve kamp alanındaki vatandaşlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede fenalaşanlar olduğu görüldü.

Ambulans olay yerinde, kapı mühürlendi…

Olay yerinde çok sayıda polis olduğu görülürken, polis ve karavan sakinleri arasındaki gerginlik hala sürüyor. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu alanda, fenalaşan bir kampçıya ambulans çağrıldı, sağlık ekipleri fenalaşan kampçıya müdahale etti. Bu sırada belediye zabıtaları, kamp alanına ana giriş kapısını kilitli zincir asarak mühürledi.

Çıkan arbedede belediye çalışanları ve polisi darp ettiği iddia edilen bazı karavancıların tutuklandığı öğrenildi.



