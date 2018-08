Muhteşem bir kadın Şarkıcı; ARI LENNOX

Ersin Kaşif

Sık sık bazı vokaller için kafamızda yepyeni bir müzik kariyeri inşa ediyor ve onları bambaşka müzik türlerinin içinde hayal ediyorsak eğer, işte Ari Lennox da bunlardan biri. Sesiyle ve fiziğiyle muhteşem. Uluslararası anlamda ciddi bir başarı elde etmiş, sonra solo kariyeriyle bu başarıyı taçlandırmış, oldukça takdir edilesi bir sanatçı... Ari lennox şu an çok farklı çalışmalarla, çok farklı bir noktada olmayı hak ediyor bence. Kadın vokal dinlemekten fazlasıyla zevk alan biri olarak vokalini, duruşunu öyle seviyorum ki, hakkını vererek kendisini dinleyemiyor olmak kendi adıma bir kayıp. Kocaman ve kalabalık bir konser alanında canlı dinlemekten bahsediyorum. Elbette tarzını, yaptığı müziği seven çok insan var, ama ondan çok daha fazlasını da bekleyenler olduğunu kesin söyleyebilirim. Keşke solo çalışmalarında pop yönünü çok fazla öne çıkarmayıp daha kendine has bir müzik ortaya koysaydı ki müzikal anlamda bunu yapabilecek kapasiteye fazlasıyla sahip, diyenler de oldukça ağırlıkta. Bu muhteşem sesle, başka şarkılarda ve tarzda buluşabilmeyi dileyebiliriz belki de, fakat yine de dünyada iyi ki böyle bir ses var.

Asıl ismi Courtney Shanade Salter ve 26 Mart 1991 doğumlu. Dünyanın tanıdığı sahne ismi ise Ari Lennox. Amerikalı, Washington’lu şarkıcı ve söz yazarı. J.Cole’un plak şirketi Dreaville Records’un bir üyesi. Elephant Eyes adlı ünlü film de oynadı.

TheGateway, Ari Lennox'un sesini "klasik Motown'un, modern R & B'nin ve yeni çağın ruhunun bireysel dilimlerini tek bir kusursuz üründe başarılı bir şekilde harmanlaması" olarak nitelendirdi. Ari Lennox, Ella Fitzgerald , Erykah Badu , D'Angelo , Bilal , Whitney Houston , Aaliyah , Lauryn Hill ve Minnie Riperton' gibi dünyanın en iyi etkilerinden biri. The Fader ile yaptığı röportajda, Kanye West'e olan hayranlığını ve diğer sanatçıları onun aracılığıyla nasıl bulduğunu da hayranları ile paylaştı.

Kayıtlı besteleri ve şarkıları çıkarmaya başlamadan önce, YouTube kanallarında gerçekten büyük bir izleyici ve takipçi kitlelere ulaştı. Kendisi bu süreyi şöyle anlatıyor; “liseden yeni mezun olmuştum. Herkes üniversiteye gidiyordu. Akademik olarak bu kadar iyi değildim odaklanmakla ilgili problemim olduğunu farkındaydım. İyi şarkı söylediğimin de farkındaydım. Haftada beş altı kez YouTube için kayıt yapmaya başladım. Biri beni mutlaka keşfeder umuduyla tabii. Böyle de oldu. Her şey böyle başladı.