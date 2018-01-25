Muhteşem Ben’in ikinci baskısı yapıldı

Ailemiz Yayıncılık tarafından hazırlanan, Dr. Erdem Beyoğlu tarafından Türkçe’ye çeviri ve adaptesi yapılan ve Limasol Bankası katkılarıyla basılan “Muhteşem Ben” adlı kitabın ikinci baskısı yapıldı.

Center for Disease Control Prevention (CDC-USA) tarafından hazırlanmış özel bir çalışma olan “Muhteşem Ben”, çocuk kitabı formatında yazılmasına rağmen aileleri hedef alıyor. “Muhteşem Ben” kitabındaki 3 yaşındaki Can karakterinin yapabildiklerini takip eden aileler, çocuklarının psikolojik, ruhsal ve bedensel sağlık durumlarına ilişkin farkındalık sahibi olabiliyorlar.

İlk baskısı ile yoğun ilgi gören kitabın yeniden baskısının da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan Dr. Erdem Beyoğlu; “ilk baskısı ile yoğun ilgi gören “Muhteşem Ben” isimli kitabın yeniden basılması ile daha geniş kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Kitabın baskı ve tanıtımında ilk günden beri yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen Limasol Bankası’na teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise, öncelikle kitabı Türkçe’ye adapte ederek topluma kazandıran Dr. Erdem Beyoğlu’nu tebrik ederek sözlerine başladı. Kemaler, “topluma yarar sağlayacak projelerde desteğimiz sürecektir. Ne mutlu ki; ilk baskı hak ettiği ilgiyi gördü. İkinci baskısıyla da ihtiyacı olan kesimlere ışık tutmasını temenni ederim” şeklinde konuştu