Öyle anlaşılıyor ki yangının sebebi yine özensizlik.

Tedbirsizlik, ciddiyetsizlik, başıboşluk yine…



***



En köklü salgınımız bu...

Dedim ya, özensizlik…

Çünkü toprağında terimiz yok yeterince…

Çünkü yönetim istikrarı yok…

Çünkü yapanın yanına kalmış hep…

Çünkü devlet eğreti, siyaset kaypak, ahali fırsatçı, birey keyfi…



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Pek çok kurumda amirin memura sözü geçmiyor.

Ya da…

Torpille gelmiş amir, saygı görmüyor, iş bilmiyor.



***



Gelişigüzel işler…

Göstermelik…

Hele bir de günlerden pazarsa…

Hele mesainin sonu yakınsa…

Yandık demektir.



***



“Ne şiş yansın ne kebap” toplumu burası…

Ormanlar yansın…

Hayatlar yansın…

Gelecek yansın…

İdare-i maslahat ülkesi…



***



“Yangın askeri bölgede başladı” diyor Bakan.

“Muhtemelen elektik kablosu ya da trafosu sebebi…”

Nasıl oluyor peki?

Öyle orta yerde mi kablosu, trafosu…

Yine mi komutana gidecek Başbakan, Yardımcısı, Bakan?

Muhtemelen (!)



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Bir diğer yangın için “muhtemelen sigara izmariti” diyor Bakan…

Otlar temizlenseydi…

Piknikler yasaklansaydı…

“İş işten geçince akıl verenler bol ülkesi.”

Bir tomar basın bildirisi, canlı yayın, röportaj…

Tam da “yangın yerinde kabare” gibi hepsi!

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Özensizlik, tedbirsizlik, umarsızlık.

Bu!

Unutacağız yine…

Küçük bir akvaryum içinde “balık hafızalı” binlercesi…

Yaşıyorsak, muhtemelen…



‘Çocuklar’ için de uyanık olmak



Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmasa dahi sanırım yayınlarını izleme şansımız var.

Bilim Kurulu Başkanımız kim, sorumlu nerede, bilmediğimiz için soramıyoruz.

Güneydeki günlük brifingi okurken fark ettim dün…

Duymuşsunuzdur, çocuk ve ergenlerde de Covid-19’la ilişkili olduğu düşünülen bir salgın var.

Kawasaki hastalığına benzetiliyor.

Yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü ile kendini gösteriyor.

Güneydeki ‘Bilim Kurulu Direktörü’ son toplantıda, şüpheli vakaları kaydetmek için “özel bir forum” yayınladıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün çocuklardaki salgınla ilgili ‘ön tanım’ açıkladığını da anlattı.

“Dünya Sağlık Örgütü, bu yeni sendromu daha iyi ve daha hızlı anlayabilmemiz ve COVID-19 hastalığı ile ilişkisinin nedenini belirleyebilmemiz için dünyadaki çocuk doktorlarını uyanık olmaya çağırdı” dedi.



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Tahmin ederim sağlık örgütlerimiz de bilgi sahibidir, Dünya Sağlık Örgütü verilerine ulaşacak, gerekli bilgilendirmeyi de yapacaktır.



Hangi yasak?

1 Haziran’da casinolar açılacak ancak...

“Geçişler”e dair söz yok! “Yurt dışından turist de gelmeyecek” anladığım... Havaalanları kapalı... “Kendi içinde kapalı devre yeni bir açılma devresine geçiyoruz” dedi Başbakan Yardımcısı! İyi de... Casinolara kim gidecek o halde?

“KKTC yurttaşlarına yasak” değil miydi?

