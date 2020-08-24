“Muhtarlık makamı demokratik yaşamın temel taşlarından”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, merkezi hükümetin vatandaşın sorunlarından haberdar olması için muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirterek, muhtarlarla istişarelerinin sürdüğünü kaydetti.

Baybars, bugün Musa Suiçmez başkanlığındaki Lefkoşa Muhtarlar Birliği yönetimini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Baybars, kısa süre önce birlik başkanlığına seçilen Musa Suiçmez’e görevinde başarı diledi. Baybars, muhtarların ve muhtarlık makamının ülkedeki demokratik yaşamın temel taşlarından olduğunu belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren muhtarlarla sürekli temasta olduğunu ifade eden Baybars “Merkezi hükümetin vatandaşın sorunlarından haberdar olması noktasında muhtarların görevi bizler açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak ayırt etmeksizin vatandaşlara hizmet sunmada muhtarlarla yapılan istişarelere devam edeceğini belirterek, “Muhtarlarımızın daha iyi hizmet verebilmesi için bize düşen görevleri adım adım yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.