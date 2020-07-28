Muhtarların aylık ödeneklerine artırım adımı

Meclis Genel Kurulu’nda, muhtarların aylık ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya milletvekilleri destek belirtti.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilik önerisi de oy birliğiyle kabul edildi, tasarı muhtarların ödeneklerinin asgari ücretin %50’sinden, %75’ine çıkarılmasını öngörüyor.

Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesiyle ilgili tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Atun: “Asgari ücretin yüzde 50’sinden yüzde 75’ine çıkarılması için”

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun söz alarak yasa tasarısının ödeneklerde bir değişiklik öngördüğünü kaydetti.

Bu yasa tasarısı için tüm partilerle yapılan mutabakatla ivedilik alınmasının karar verildiğini kaydeden Atun, burada çok ciddi bir mağduriyet olduğunu ve ödeneğin asgari ücretin yüzde 50’sinden yüzde 75’ine çıkarılması için ivedilik alınmasının gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun da, muhtarlar için verilen görüşlerin önemine dikkat çekerek bu mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın desteklerinin tam olduğunu dile getiren Atun, destekleri için teşekkür ederek yaşanan mağduriyetin giderilmesi yönünde çalışma yapılacağını kaydetti.

Angolemli: “Muhtarlar ciddiye alınmalı”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, muhtarlığın çok önemli olduğunu fakat bugüne kadar muhtarlara gerekli önemin verilmediğini söyledi.

Muhtarların bölgesini en iyi bilen kişi olduğuna dikkat çeken Angolemli, muhtarların ciddiye alınması ve bölge hakkındaki bilgilerin de direkt muhtarlardan alınmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye’de muhtarların durumuna bakılması gerektiğini dile getiren Angolemli, muhtardan görev beklenirse onun da karşılığının verilmesi gerektiğini kaydetti ve muhtarlara gerekirse asgari ücret kadar maaş bağlanmasını önerdi. Muhtarlara hak ettikleri önemin verilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, yasanın Genel Kurul’da görüşülerek maaş bağlanmasının gündeme getirilmesini söyledi.

Arıklı: “Devlet ödenek ayırmalı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhtarların görevlerini hakkıyla yapabilmeleri için devletin de gerekli ödenekleri ayırması gerektiğini kaydetti. Muhtarların aldıkları rakamın yetersizliğine dikkat çeken Arıklı, her bölgede muhtar evinin yapılması gerektiğini söyledi.

Muhtarların görevlerini de hakkıyla yapması gerektiğini dile getiren Arıklı, şu anda Dipkarpaz’da bir muhtarın yaptığı yanlıştan dolayı da sorun yaşandığını kaydetti.

Arıklı, Dipkarpaz’daki ikametgah sorunuyla ilgili İçişleri Bakanı’ndan detaylı bilgi istedi.

Gündüz: “Mihenk taşı…”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, muhtarlıkların devletin en önemli mihenk taşı olduğunu söyledi. Muhtarlıkların köylü hakkında bilgi almak için en yetkili makam olduklarını dile getiren Gündüz, muhtarların hem yabancı hem de yerli vatandaşların da kayıtlarını tutmasının önemine dikkat çekti.

Muhtarlara ödenek artışının yapılmasının çok doğru bir adım olduğunu söyleyen Gündüz, muhtarların ciddi bir görev yaptığını da kaydetti.

Ataoğlu: “Alt yapı eksiklikleri var”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, muhtarlarla ilgili çalışmanın gerekli olduğunu söyleyerek, muhtarların özellikle pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunun da bir kez daha gözlemlediklerini kaydetti.

Muhtarların altyapı eksikliklerinin de olduğunu dile getiren Ataoğlu, altyapı sorunlarının çözümü için de gerekli girişimlerin yapılmasının olumlu olduğunu belirtti.

Ataoğlu, esnafın sorunlarına da değindi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Muhtarların maddi karşılığı değil bir katkı”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ivediliği isteyen yasanın muhtarların maddi karşılığı değil bir katkı olduğunu söyledi.

Muhtarların hizmetlerinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, muhtarlık binasının inşaatı konusunda da projelerin gününde hayata geçirilmemesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını ve İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalar yaptığını bildiğini kaydetti. Muhtarların vermiş olduğu hizmetin karşılığı olmadığını bildiğini söyleyen Amcaoğlu, bu ivediliğin alınmasının önemine dikkat çekti.

Toros: “Muhtarlar hizmetlerinin karşılığını almalı”

CTP Milletvekili Fikri Toros, bu ivediliğin dörtlü koalisyon döneminde de gündeme geldiğini ve oy birliği yaklaşımı olduğunu fakat hükümetin devam etmediğinden dolayı sonuçlandırılamadığını belirtti.

Muhtarların verdiği cömert hizmetlerinin karşılığını almaları gerektiğini de söyleyen Toros, CTP’nin olumlu oy vereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Baybars: “240 muhtarın binalarına kavuşturulması için destek veriyoruz”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybar, bakanlığın 240 muhtarın tümünün binalarına kavuşturulması ve gereken çalışmaları yapabilmeleri için destek verildiğini kaydetti.

Otomasyon sistemlerinin hazırlanarak istekleri doğrultusunda hizmetler verildiğini dile getiren Baybars, toplum hizmetlerine katkı yapmak için bu değişikliği bakanlık olarak hazırladıklarını söyledi.

Baybars, herkesin muhtarlara yönelik çalışmasına katkı koyacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.