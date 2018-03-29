Muhtarlar protesto eylemi yaptı

12 köyün bağlı bulunduğu Yenierenköy Belediyesi’nde, bölge muhtarları çalışanların işten durdurulacağı iddiasıyla protesto eylemi yaptı.

Ziyamet yol kavşağında yer alan eylemde lastik yakılarak yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Eylemle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili, Gelincik Köy Muhtarı Esat Nurçin, Yenierenköy muhtarı Vahibe Özkasırga ve Sipahi Köy Muhtarı Göksal Hacı Hasanoğlu, Karpaz bölgesinin her zaman mağdur edildiğini kaydederek, belediye işçilerinin durdurulmasına kesinlikle karşı olduklarını vurguladılar.

Bölge muhtarları, halkın hizmet istediğini ve çözüm beklediğini anlatarak, çalışanların çok zor durumda olduğunu söylediler.

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de çalışanlara destek olmak için eyleme katıldığını belirterek 7 aydır maaş alamayan çalışanların banka taksitlerini ödeyemediklerini ve çocuklarına harçlık dahi veremediklerini kaydetti.