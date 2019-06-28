"Mühimmat patlatıldı, zarar yok"

Yuvacık’ta bugün öğle saatlerinde 81 milimetrelik havan mermisi bulundu, bölgeye yakın evler boşaltıldı.

Bölgede korku ve paniğe neden olan olay sonrasında mühimmat, ekipler tarafından saat 15.30 sıralarında patlatıldı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, 1974 öncesine ait olduğu tespit edilen mühimmat nedeniyle bölgedeki 1-2 evin boşaltıldığını aktardı.

Saat 15.30 sıralarında ekipler tarafından mühimmatın patlatıldığını kaydeden Orakçıoğlu, herhangi bir zarar olmadığını sözlerine ekledi.

Patlatılan mühimmat