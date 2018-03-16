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Mühendisler ağaç dikecek

Mühendisler ağaç dikecek

İnşaat Mühendisleri Odası, Haspolat'ta Taşkent Anayolu üzerinde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na fidan dikecek. 

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İnşaat Mühendisleri Odası, Haspolat'ta Taşkent Anayolu üzerinde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na fidan dikecek. 

Odadan yapılan açıklamaya göre etkinlik “Geleceğe Bırakacağımız En Güzel Miras Ağaçtır" sloganı ile yarın saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

Etkinliğe katılmak isteyenler için saat 13.30’da KTMMOB önünden otobüs kalkacak.

 

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