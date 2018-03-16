Mühendisler ağaç dikecek

İnşaat Mühendisleri Odası, Haspolat'ta Taşkent Anayolu üzerinde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na fidan dikecek.



Odadan yapılan açıklamaya göre etkinlik “Geleceğe Bırakacağımız En Güzel Miras Ağaçtır" sloganı ile yarın saat 14:00'te gerçekleştirilecek.



Etkinliğe katılmak isteyenler için saat 13.30’da KTMMOB önünden otobüs kalkacak.



