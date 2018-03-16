Mühendisler ağaç dikecek
İnşaat Mühendisleri Odası, Haspolat'ta Taşkent Anayolu üzerinde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na fidan dikecek.
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İnşaat Mühendisleri Odası, Haspolat'ta Taşkent Anayolu üzerinde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na fidan dikecek.
Odadan yapılan açıklamaya göre etkinlik “Geleceğe Bırakacağımız En Güzel Miras Ağaçtır" sloganı ile yarın saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
Etkinliğe katılmak isteyenler için saat 13.30’da KTMMOB önünden otobüs kalkacak.
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Etiketler : İnşaat Mühendisleri Odası, çevre, fidan
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