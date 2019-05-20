'Mühendis ve Mimarlar'dan barış çağrısı

Barışçı Mühendis ve Mimarlar, Lefkoşa'daki Dayanışma Evi'nde düzenlediği basın toplantısında 26 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Avrupa Parlamentosu Genel Seçimlerine katılım ve barış çağrısı yaptı. "Barış hemen şimdi" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda, tüm haklı ve bu meslekte görev almış herkes, ülkesine sahip çıkmaya davet edildi.