Muhaymin NBA yolunda

Anadolu Efes’te bu sezon gerek lig, gerekse Euroleague’de Engin Ataman tarafından forma şansı verilen 19 yaşındaki yetenek Amerika’ın önde gelen spor sitesi ESPN’e konuştu. Muhaymin “En büyük hayalim NBA’de oynamak” dedi

Kuzey Kıbrıs’ta doğduktan sonra 10 yaşında Anadolu Efes altyapısına dahil olan Sudan asıllı KKTC vatandaşı Muhaymin Mustafa, 2018 NBA draftında yer alacak. Menajeri Nikos Spanos gerekli prosedürün tamamlandığını ve Muhaymin’in draftta yer alacağını açıkladı.

Ailesi Sudan kökenli olan, Kuzey Kıbrıs’ta doğan ve 23 Nisan İlkokulu ile İlkokullu Küçükler Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon olduktan sonra Türkiye finallerinde dikkat çeken Muhaymin Mustafa, abisi ile katıldığı Anadolu Efes seçmelerinde başarılı olarak bu takımın altyapısına dahil olmuştu. 10 yaşından beri Anadolu Efes’te forma giyen ve Türkiye milli takımının çeşitli yaş gruplarında da oynayan 19 yaşındaki Muhaymin A takıma kadar yükselirken, oyuncunun menajeri Muhaymin’in NBA draftına katılacağını açıkladı. Muhaymin ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan ESPN’e konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhaymin: “En büyük hayalim NBA’de oynamak”

ESPN’de yayınlanan röportajda Muhaymin Mustafa’nın menajeri Nikos Spanos, gerekli prosedürün tamamlandığını ve oyuncunun NBA draftında yer alabileceğini belirtti. “En büyük hayalim NBA’de oynamak” diyen Mustafa, “Bu yıl Euroleague’de forma giyerek hedefim doğrultusunda önemli bir adım attım. NBA takımları tarafından görülmek istiyorum. Böylece ne kadar hazır olduğum ve ne kadar gelişmem gerektiği yönünde geri dönüş alabileceğim” ifadelerini kullandı.

“Ataman bana inanan ilk kişi”

Euroleague’de Luka Doncic’in ardından 1999 doğumlu oyuncular içerisinde en fazla süreyi alan isim olduğu belirtilen Muhaymin yaptığı açıklamada “Engin Ataman gibi bir koçtan bu deneyimi alma konusunda kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Takıma geldiği günden itibaren bana şans tanıyor. O benim için bir öğretmen, benim gelişmemde bana yardımcı oluyor. Ataman, kariyerimde bana inanan ilk kişi ve bunu sonsuza kadar hatırlayacağım” açıklamasını yaptı.

“Ulaşmak istediğim seviyeyi görebiliyorum”

“Euroleague ve Türkiye Ligi’nde en iyi oyuncular karşısında forma giymek benim için çok önemliydi” diyen Muhaymin Mustafa, “Bu oyuncuların birçoğu NBA seviyesinde ve ben de ulaşmak istediğim seviyeyi görebiliyorum” ifadelerini kullandı. Röportajın sonunda Muhaymin Mustafa’nın ESPN tarafından oluşturulan uluslararası sıralamada 1999 doğumlu yetenekler içerisinde 9’uncu sırada olduğu belirtildi.