Muhasebe ofisinde ‘hırsızlık’ davası

Muhasebe ofisinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçundan aleyhinde şikâyet bulunan zanlı N.İ, teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Umut Kulle, zanlı N.İ’nin Şubat 2017 yılı içerisinde Lefkoşa’da gerçekleşen "Müstahdem tarafından sirkat " suçu ile tutuklandığını belirtti.

Kulle, Şubat 2017 yılı içerisinde, zanlının çalıştığı Hilmi Konde’nin Muhasebe Bürosuna gelen Lefkoşa'da sakin Muhammed Uluçay’ın kendi şirketinin sigorta ve ihtiyat sandığı işlemleri için zanlıya 16.000 TL verdiğini ve zanlı N.İ’nin parayı bu işlemler için kullanmayıp tasarrufuna geçirerek, sirkat ettiğini belirtti.

Parayı geri ödedi, şikayet geri çekildi…

Kulle, Mayıs 2017 yılı perisinde zanlının l6 bin TL’yi Muhammed Uluçay’a ödediğini ve akabinde 09.05.2017 tarihinde Muhammed Uluçay’ın zanlının aleyhindeki şikâyetini ek ifade vererek geri çektiğini söyledi. Kulle, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 70’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.