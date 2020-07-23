Muhalefet Meclis’i terk etti

Muhalefet, ülkede de Cumhuriyet Meclisi’nde Hükümet olmadığına işaret ederek Genel Kurulu terk etti.

Genel Kurul Salonu’nda Hükümet üyelerinin olmamasını protesto eden tüm mühafelet Milletvekilleri, salondan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kürsüde olduğu Meclis Genel Kurulu’nda sadece çok az sayıda UBP ve HP milletvekili bulunuyor.