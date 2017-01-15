Muhaceret affı 27 Ocak'ta sona erecek

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bugüne kadar 4 bin 580 kişinin yararlandığı muhaceret affının 27 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı.

Evren, aftan yararlanmak isteyenlerin yapması gerekenler konusunda bilgi de verdi.

Bakan Evren, 29 Kasım 2016’da yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası çerçevesinde uygulanan muhaceret affıyla ilgili yazılı açıklamasında, yurt içinde cezalı durumda bulunan yabancıların çıkış yaparak ve çıkışta bir asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabileceğini, çıkış yapmadan yararlanmak isteyenlerin ise Muhaceret Dairesi’ne bir asgari ücret yanında 250 TL ödeyerek aftan yararlanabileceklerini bildirdi.

Ayrıca izinsiz çalışma veya izinsiz ikamet nedeniyle ihraç edilenlerin yurtdışı temsilciliklerine şahsen veya Muhaceret Dairesi’ne vekilleri vasıtasıyla başvurarak Muhaceret Dairesi’nce başvuruları uygun görülmesi halinde aftan yararlanabileceklerini de belirten Bakan Evren, bugüne kadar aftan yasa gücünde kararname dönemiyle birlikte toplam 4 bin 580 kişinin yararlandığını ve yasa değişikliği ile artık kademeli ceza sistemi şeklinde yeni bir uygulamaya geçildiğini kaydetti.