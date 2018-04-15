Muhabbet durağı

Lefkoşa’da meyhane dendi mi akla ilk gelen mekanlardan olan Altın Kadeh Meyhanesi, akşamcıların adresi olmaya devam ediyor. Her gecesi dopdolu gecen mekanda lezzetli Kıbrıs mutfağı eşliğinde keyif yapan konuklar, kaliteli hizmetten hayli memnun kalıyor. Sıcak atmosferi, lezzetli meze ve yemekleri ile büyük beğeni toplayan Altın Kadeh Meyhanesi, bu özellikleriyle farkını her daim ortaya koyuyor.