Muhabbet dolu geceler

Lefkoşa’nın vazgeçilmez mekanı olan Altın Kadeh Meyhanesi, muhabbet dolu görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Mekana gelen konuklar, lezzetli meze ve kebap çeşitleri eşliğinde keyifli saatler geçiriyor. Bir meyhaneden çok daha fazlasını konuklarına sunan Altın Kadeh, bu yönden de büyük beğeni topluyor.

Mekanın sıcak ve samimi ortamında gönüllerince eğlenen konuklar, günün yorgunluğunu atıyor.