Muflon kahveye girdi

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Kambos köyündeki bir kahveye giren muflon, sosyal medyada gündem oldu.

Pazartesi sabah iş yerlerini açmaya giden kahve sahipleri Elias and Marina Cleanthous dükkanın terasında muflon buldu. Muflonun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kıbrıs Orman Dairesi yetkilisi Ioannis Papadopoulos “herhalde canı kahve veya soda çekti” esprisini yaptı.

Papadopoulos, ormanlarda yaşayan muflonların köylerin etrafında dolaşması veya gece sokaklara inmesinin olağan olduğunu ancak söz konusu muflonun yaşına veya bir hastalığa bağlı olarak kahvede kaldığı tahmin edildiğini söyledi.

İlgili birimlerin muflonu aldığını belirten Papadopoulos, Kambos ve Tsakistra köylerinin Kıbrıs’ın eşsiz doğal parkları olduğunu sözlerine ekledi.

Cyprus Mail, muflonun Akdeniz ülkelerinde sıkça görüldüğünü ancak “Ovis gmelini ophion” türlü muflonun sadece Kıbrıs’a özgü olduğunu yazdı. Kıbrıs’ta yaklaşık 3,000 muflon bulunduğuna dikkat çeken gazete bu yüzden koruma altında olduklarını da aktardı.