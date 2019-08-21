Müfettiş tutuklu, Başsavcılık devrede

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde uzun yıllar görev yapan ve geçtiğimiz yıl görev yaptığı şubeden alınarak Adli bölüme atanan Polis Müfettişi G.B.Ç., dün mahkeme emri ile tutuklandı.

‘Sanal bet’ ve ‘Sahte evrak’ suçlaması ile göz altına alınan G.B.Ç.’nin mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağına Başsavcılık karar verecek.

Geçtiğimiz yıl başka bölüme atanmıştı

Uzun yıllar Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde bir çok dosya soruşturması üstlenen Polis Müfettişi G.B.Ç., geçtiğimiz yıl görev yaptığı bölümden alınarak başka bir bölüme atanmıştı.