Müfettiş: “Telefonda video görüntüsü tespit edildi”

Didem MENTEŞ

Alsancak’ta korkunç şekilde sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülen 53 yaşındaki Memduh Ulugün cinayeti ile ilgili soruşturma devam ederken, zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluk alındı.

16 Mart’ta çıkarıldıkları mahkeme sonrasında soruşturmayla ilgili yeniden şahadet veren Müfettiş Eren Gözügüzel, cinayetle ilgili olarak kadın zanlı M.D.’nin 2 gönüllü ifade verdiğini, ayrıca 15 kişiden daha ifade alındığını belirterek, kadın zanlının telefonunda video görüntüleri tespit edildiğini açıkladı.

Geniş güvenlik önlemi

Polis, ilk duruşmada olduğu gibi dünkü duruşmada da geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, zanlıları mahkemeye getirmeden önce güvenlik şeridi çekerek, yolu her iki taraftan trafiğe kapattı.

Cinayetle ilgili tutuklanan, aynı zamanda da Ulugün’ün kiracısı olan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D dün sabahın erken saatlerinde yine yoğun güvenlik önlemi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Dünkü mahkeme öncesinde Çevik Kuvvet’in gelmediği görüldü.

‘Taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlaması…

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara ve zanlıların avukatı mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Eren Gözügüzel’i mahkemeye tanık olarak dinletti.

Müfettiş Gözügüzel, yeminli şahadet vererek, olayla ilgili bulguları aktardı. 12 Mart’ta meydana gelen zanlıların ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlamalarıyla ilgili olarak zanlıların tutuklandıklarını açıkladı.

Müfettiş: “Gönüllü ifade verdiler”

Gözügüzel, meseleyle ilgili olarak son 7 günlük tutukluluk süresi içerisinde 8 kişinin sorgulandığını, 15 kişiden de ifade alındığını belirterek, zanlıların ve maktulün cep telefonlarıyla ilgili GSM şirketlerine yazı gönderildiğini ve cevap beklendiğini aktardı. Zanlıların ayrı ayrı gönüllü ifade verdiğini aktaran Gözügüzel, erkek zanlı M.D.’nin 1, kadın zanlı M.D.’nin ise 2 ayrı gönüllü ifade verdiğini aktardı.

“Video görüntüsü temin edildi”

Zanlılar ve maktüle ait cep telefonlarının da incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderildiğini, telefonlardaki silinmiş mesajların geri alınmasının sağlandığını aktaran Gözügüzel, kadın zanlı M.D.’nin telefonundaki video görüntüsünün de temin edildiğini kaydetti.

Eren Gözügüzel, her iki zanlının ses örnekleri kayıtlarının alınarak PGM’ye gönderildiğini belirterek, her iki zanlının doktor kontrolünden de geçirildiğini ifade etti.

“Tahkikat tamamlanmadı”

Telefon dökümleri incelendikten sonra zanlılardan izahat istenebileceğine işaret eden Gözügüzel, PGM’den gelecek mesaj kayıtlarıyla ilgili izahat istenebileceğini aktardı. Ayrıca zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerle ilgili teyit ve tekzip yapılması gerektiğini söyleyen Gözügüzel, zanlıların Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülerek de kontrolden geçirilmeleri gerektiğini belirtti. Tahkikatın henüz tamamlanmadığını aktaran Gözgüzel, alınacak ifadeler ve yapılması gereken işlemler olduğu gerekçesiyle zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

7 gün ek tutukluluk

Savcı Atakara da tahkikatın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatı, savcının ve polis memurunun tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu ise huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, tahkikatın halen devam ettiğine, yapılması gereken işlemler olduğu gerekçesiyle zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.