Mağusa’da 18 Nisan tarihinde kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında 5 bıçak darbesi ile öldüren katil zanlısı koca Özgür Okumuş, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “İntihara teşebbüs” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Okumuş, davaları mahkemece görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı Okumuş, davayı izlemeye gelen DAÜ Mor Kadın Platformu ve Bağımsızlık Yolu üyelerinin kendisini mahkeme çıkışında protesto etmesi üzerine platform üyelerine eli ile çirkin hareketlerde bulundu.

Çok güçlü şahadet ve tespitler var…

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Serkan Bulak, zanlı Özgür Okumuş’un, 18 Nisan tarihinde “Yemen Kahvesi” isimli iş yeri önünde bulunan kaldırım üzerinde, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Burcu Okumuş’u tasarrufunda bulundurduğu ve eşini öldürmek amacıyla taşıdığı bıçağı eşinin vücudunun muhtelif yerlerine 5 kez sokup çıkarmak suretiyle ağır yaralayıp ölümüne neden olduğunu anımsattı. Akabinde konu bıçağı kendi göğüs kafesine 1 kez sokmak suretiyle kendini yaraladığını anımsatan Bulak, zanlının intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Bulak, zanlı Okumuş aleyhine yürütülen tahkikat tam olarak neticelendirilmese de zanlının bundan sonraki safhada tahkikatın seyrine etki edebileceği bir hususun olmadığını söyleyerek, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın “Taammüden adam öldürme” gibi müebbet hapis cezası gerektiren ciddi bir suç ile ilgili olduğunu belirtti. Yapılan soruşturmada zanlının suçu işlediğine dair birçok görgü tanığının ifadesi ve olay anının gerçekleştiğini içeren kamera kayıtları gibi çok güçlü şahadet ve tespitler olduğunu açıklayan Bulak, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti.

Eşini planlayarak öldürdüğünü kabul etmedi…

Müfettiş Muavini Serkan Bulak, zanlı Özgür Okumuş’un TC vatandaşı olup KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu ancak bu olayın gerçekleşmesinden sonra işveren tarafından çalışma izninin iptali için gerekli müracaatın yapıldığını söyledi. Zanlıya işlemiş olduğu “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” gibi suçlarla ilgili olarak yazılı dava tebliğ edildiğini belirten Bulak, zanlının yazılı davasına cevap olarak Burcu Okumuş’u öldürdüğünü ancak planlayarak öldürmediği cevabını verdiğini açıkladı. Bulak, zanlının işlediği suçların Ağır Ceza Mahkemesinin yetki alanına giren suçlar olduğunu anımsatarak, zanlının serbest kalması durumunda hapislik cezası almaktan ve yargılanmaktan kaçma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Bulak, zanlının davaları mahkemece görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargı sürecini cezaevinde bekleyecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Özgür Okumuş’un davaları mahkemece görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlı Okumuş, tepkilere parmağıyla cevap verdi…

Dünkü teminat davasını izlemeye gelen DAÜ Mor Kadın Platformu ve Bağımsızlık Yolu üyeleri mahkeme çıkışında zanlı Özgür Okumuş’u protesto ederek tepkilerini ortaya koydular. Mahkeme çıkışında “Batsın namusunuz batsın” şeklinde slogan atan DAÜ Mor Kadın Platformu ve Bağımsızlık Yolu üyeleri zanlıya hitaben “Burcuyu öldüreceğine kendini öldürseydin” diye bağırarak tepki gösterdi. Zanlı Okumuş ise protesto ve tepkilere karşı DAÜ Mor Kadın Platformu ve Bağımsızlık Yolu üyelerine parmağı ile çirkin hareketlerde bulundu.

“Kadına şiddete toplumsal tepki verilmesi lazım…”

Mahkeme sonrasında basına kısa bir açıklama yapan DAÜ Mor Kadın Platformu ve Bağımsızlık Yolu üyeleri kadın cinayetlerinin politik olduğunu söyledi. Mahkemede zanlının eşini aldattığı için öldürdüğünün söylendiğini ifade eden üyeler, “Namus için öldürmek sanki hafifletici bir nedenmiş gibi görülüyor” dediler. Üyeler, zanlı Özgür Okumuş’ta hiçbir pişmanlık göstergesi olmadığını dile getirerek, bu durumun da mahkeme çıkışındaki tavır ve hareketlerinden açıkça görüldüğünü ifade ettiler. Zanlının, slogan atmaya başladıkları esnada kendilerine yönelik çirkin el hareketi yaptığını ve el hareketlerine polis arabası içerisinde de devam ettiğini söyleyen üyeler, polisin zanlıya engel olmadığını ifade ettiler. Üyeler, kadına şiddete toplumsal tepki verilmesi gerektiğini yoksa cinayetlerin artacağına dikkatleri çekerek “Kadına şiddetin üzeri namus diyerek örtülüyorsa şiddet artacak. Eril zihniyeti kınıyoruz” ifadelerini kullandılar.