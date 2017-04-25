Dipkarpaz Recep Tayyip Ortaokulu’nda öğrenim gören 12 yaşındaki isimlerinin baş harfleri D.E ile T.G olan 2 öğrenciyi darp ettiği gerekçesi ile polisin aleyhine darp davası okuduğu okul müdürü Mehmet Özişlek’e ‘Uygunsuz tavır, hareket, rahatsızlık ve itale-i lisan’ davası…

Polis, okul önünde oğlunu okula getiren babaya ve oğluna kendisini polise şikayet ettikleri gerekçesi ile küfür ettiği belirtilen Okul Müdürü Özişlek ve olaya karışarak babaya küfür ettiği polis bültenine yansıyan öğretmen M.A ve küfürlere küfürle karşılık veren baba C.G hakkında yasal işlem başlattı, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis olay sonrası karakola çağrılan okul müdürünün Dipkarpaz Karakolu içerisinde gelişi güzel bağırıp çağırarak ‘RAHATSIZLIK’ yaptığını da açıkladı, tüm isimlerle ilgili YASAL İŞLEM başlattı.

Aileler ‘darp raporu’ almıştı

Dipkarpaz Recep Tayyip Ortaokulu’nda öğrenim gören 12 yaşındaki isimlerinin baş harfleri D.E ile T.G olan 2 öğrencinin okul müdürü Mehmet Özişlek tarafından darp edildiği iddia edilmişti.

Yaşanan olay sonrasında her iki çocuğun ailesi polise giderek şikayette bulunmuş, darp raporu almıştı.

Polisin okul müdürü Özişlek’e ‘darp’ davası okuduğu öğrenilmişti.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz yaşanan olayı doğrularken, Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın da bilgisi olan konuyla ilgili polis raporlarını beklediklerini söylemişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Kavaz, raporların gelmesinin ardından Kamu Hizmeti Komisyonu’nda Okul Müdürü Mehmet Özişlek ile ilgili bildirimde bulunacaklarını da aktarmıştı