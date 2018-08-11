Mudanya’daki yangın kontrole alınamıyor: Başkan ‘rant şüphesi’ne işaret etti

Mudanya ilçesinde bağlı Çağrışan köyünde villaların hemen yanında, bugün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Yangına ilk aşamada karadan müdahale edildi.

Bursa, İstanbul, Bilecik ve Karabük’ten de yangın söndürme helikopteri istendi. Daha sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlere altı helikopterle müdahale ettiklerini bildirdi.

Arazözlerle de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden yetkililer, “Yaptığımız çalışmalardan sonuç almaya başladık. Yangın şu anda Mudanya yolunda sağ tarafta bulunan villaları nispeten tehdit ediyor. Buradaki çalışmalarımız da sürüyor” ifadelerini kullandı.

Köylere tehdit

Bursa kent merkezinden de görülebilen dumanlar Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Bunun üzerine karayolunun Geçit mevkii trafiğe kapatıldı. Araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, yangının kontrole alınmasınının ardından yolun trafiğe açılacağını söyledi.

Yangın ilerleyen dakikalarda Çağrışan, Göynüklü ve Bademli köylerini tehdit eder hale geldi.

Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, “Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum” dedi.

Mudanya’nın CHP’li belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, yangınla ilgili şunları söyledi: “Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz.”

Aynı köyde 2015’te çıkan orman yangınında karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

Destek geldi

Bursa Valisi İzzettin Küçük de şiddetli poyrazın çalışmaları olumsuz etkilediğini belirterek “Rüzgar yangının sıçramasına neden oluyor. Bu da çalışmalarımızı etkiliyor. Bursa ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de destek istedik. Birçoğu geldi, bazıları yolda” dedi.