Mücadeleleri ödülle onurlandırıyor

Kıbrıs’ın güneyinde en büyük kadın örgütlenmesi olan POGO Kadın Hareketi, bu yıl “kayıplar”la ilgili çalışmaları nedeniyle gazetemiz YENİDÜZEN’den araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ile bir “kayıp” yakını olan ve iki toplumlu kayıp yakınları ve savaş kurbanlarının ortak örgütü BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ örgütünden Hristina Pavlu Solomi Patça’ya ödül veriyor.

POGO Kadın Hareketi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“POGO Kadın Hareketi’nin bu yılki “Katina Nikolau ve Klio Hristodulidu” Ödülü her biri kendi alanında hizmet ve katkılarını sunan iki büyük mücadeleci kadına veriliyor.

İki tarafta da kayıpların akıbetinin belirlenmesi araştırmalarında önemli rol oynayan, barış ve eşitlik aktivisti ve araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ile Hristina Pavlu Solomi Patsia bu yıl bu ödülle onurlandırıyor.

“Katina Nikolau ve Klio Hristodulidu” Ödülü POGO Kadın Hareketi Genel Konseyi tarafından 2017’den itibaren kurumsallaştırıldı. Ödülün ana hedefi Kıbrıs toplumunun tümünden Kıbrıslı kadınların yıllar boyu sundukları hizmet ve katkıları ve aynı zamanda toplumsal yaşamın tüm alanlarında Kıbrıslı kadınların verdikleri mücadele ve kaydettikleri başarılar nedeniyle onurlandırılmasıdır.

Bu yılki ödül töreni 18 Aralık 2019 Çarşamba akşamı saat 19.30’da Limasol’daki “Panos Solomonidis” Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.”