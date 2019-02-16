Mücadele kaldığı yerden
Hafta arasındaki kupa mesaisinin ardından lig müsabakaları bugün ve yarın oynanacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 18’inci hafta bugün, yarın ve Pazartesi günü oynanacak.
Süper Lig’de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Girne Halk Evi, Esentepe’yi konuk edecek. Ligde an itibarı ile rahat bir konumda bulunan Lefke, Gençlik Gücü’nü ağırlayacak. Küçük Kaymaklı’nın konuğu ise Merit Alsancak Yeşilova olacak.
Süper Lig’in zirvesindekiler yarın
K-Pet Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ekipler lig maçlarını yarın kendi sahalarında oynayacak. Geçtiğimiz hafta yeniden liderliğe yükselen Yenicami, alt sıralardan kurtulma çabası veren Gençler Birliği’ni konuk edecek. Zirveyi geçtiğimiz hafta kaybeden Mağusa Türk Gücü ise Türk Ocağı’nı ağırlayacak. İlk basamağa biraz daha yaklaşan Doğan Türk Birliği ise Gönyeli ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında Cihangir ile Çetinkaya karşılaşacak.
Birinci Lig’de çekişmeli hafta
K-Pet Birinci Lig’de 18’inci haftaya girilirken lider ile beşinci sıradaki takım arasındaki farkın 6 puan olması, çekişmeyi daha da arttırıyor. Ligde bu hafta lider Göçmenköy, Bostancı Bağcıl’ı konuk edecek. Ligin çıkıştaki ekiplerinden Ozanköy ise beşinci sıradaki Hamitköy’ü ağırlayacak. Zirve takipçilerinden Yalova, Maraş’ı, Akova Vuda da Yeniboğaziçi’ni konuk edecek. Futbolda haftanın programı şöyle:
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Esentepe
Osman Özpaşa
16 Ağustos Stadı
Lefke – G. Gücü
Evren Karademir
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova
Serhan Şimşek
K-Pet Birinci Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Y.Boğaziçi
Hüseyin Özkan
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – B. Bağcıl
Mustafa Öztugay
Ergin C. Şahdur Sahası
Karşıyaka – Değirmenlik
Ferhat Tuna
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – Maraş
Serkan Durmaz
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Mehmetçik – Serdarlı
Ali Karahasan
M. Ali Toker Stadı
Türkmenköy – Dörtyol
Necmi Bulut
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Lapta
Ahmet Özkurtuluş
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Tatlısu
Fatih Bardakçıoğlu
YARIN
K-Pet Süper Lig
Canbulat Stadı
Mağusa TG - Türk Ocağı
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Gönyeli
Mehmet Sezener
Cihangir Stadı
Cihangir – Çetinkaya
Ali Özer
Atatürk Stadı
Yenicami – G. Birliği
Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Hamitköy
Hakan Ünal
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Düzkaya
Turgay Misk
Paşaköy 100.Yıl Stadı
Mesarya – Mormenekşe
Zekai Töre
Doğancı Emek Stadı
Doğancı - Yonpaş Dumlupınar
İsfendiyar Açıksöz
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Vadili
Ömer Doğru
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gaziköy
Hüseyin Özaşık
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Zümrütköy Sahası
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
Mustafa Torun
Bilal İyigün Stadı
Denizli – Zümrütköy
Olgun Canik
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadyumu
Baf ÜY – Binatlı
Kerem Eran
Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak