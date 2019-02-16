Mücadele kaldığı yerden

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 18’inci hafta bugün, yarın ve Pazartesi günü oynanacak.

Süper Lig’de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Girne Halk Evi, Esentepe’yi konuk edecek. Ligde an itibarı ile rahat bir konumda bulunan Lefke, Gençlik Gücü’nü ağırlayacak. Küçük Kaymaklı’nın konuğu ise Merit Alsancak Yeşilova olacak.

Süper Lig’in zirvesindekiler yarın

K-Pet Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ekipler lig maçlarını yarın kendi sahalarında oynayacak. Geçtiğimiz hafta yeniden liderliğe yükselen Yenicami, alt sıralardan kurtulma çabası veren Gençler Birliği’ni konuk edecek. Zirveyi geçtiğimiz hafta kaybeden Mağusa Türk Gücü ise Türk Ocağı’nı ağırlayacak. İlk basamağa biraz daha yaklaşan Doğan Türk Birliği ise Gönyeli ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında Cihangir ile Çetinkaya karşılaşacak.

Birinci Lig’de çekişmeli hafta

K-Pet Birinci Lig’de 18’inci haftaya girilirken lider ile beşinci sıradaki takım arasındaki farkın 6 puan olması, çekişmeyi daha da arttırıyor. Ligde bu hafta lider Göçmenköy, Bostancı Bağcıl’ı konuk edecek. Ligin çıkıştaki ekiplerinden Ozanköy ise beşinci sıradaki Hamitköy’ü ağırlayacak. Zirve takipçilerinden Yalova, Maraş’ı, Akova Vuda da Yeniboğaziçi’ni konuk edecek. Futbolda haftanın programı şöyle:

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Esentepe

Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı

Lefke – G. Gücü

Evren Karademir

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova

Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Y.Boğaziçi

Hüseyin Özkan

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – B. Bağcıl

Mustafa Öztugay

Ergin C. Şahdur Sahası

Karşıyaka – Değirmenlik

Ferhat Tuna

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – Maraş

Serkan Durmaz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı

Mehmetçik – Serdarlı

Ali Karahasan

M. Ali Toker Stadı

Türkmenköy – Dörtyol

Necmi Bulut

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Aydınköy Sahası

Aydınköy – Lapta

Ahmet Özkurtuluş

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Tatlısu

Fatih Bardakçıoğlu

YARIN

K-Pet Süper Lig

Canbulat Stadı

Mağusa TG - Türk Ocağı

Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Gönyeli

Mehmet Sezener

Cihangir Stadı

Cihangir – Çetinkaya

Ali Özer

Atatürk Stadı

Yenicami – G. Birliği

Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig

M. Özkayım Stadı

Ozanköy – Hamitköy

Hakan Ünal

M. Döveç Stadı

Çanakkale – Düzkaya

Turgay Misk

Paşaköy 100.Yıl Stadı

Mesarya – Mormenekşe

Zekai Töre

Doğancı Emek Stadı

Doğancı - Yonpaş Dumlupınar

İsfendiyar Açıksöz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Vadili

Ömer Doğru

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Gaziköy

Hüseyin Özaşık

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Zümrütköy Sahası

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu

Mustafa Torun

Bilal İyigün Stadı

Denizli – Zümrütköy

Olgun Canik

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadyumu

Baf ÜY – Binatlı

Kerem Eran

Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak

