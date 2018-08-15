Muayene ücretleri için doktorlara tavsiye kararı

Doktor örgütleri, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hekimlerin hastalarından, Tabipler Birliği’nin belirlediği en düşük ücret olan asgari muayene ücreti almaları yönünde tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, alınan kararı ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Üç örgütün başkanı açıklamalarında, “Bu dar günlerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek aşılabileceği inancımızla, ülkemizi daha güzel günlerde görmek üzere birlikte çalışacağız” ifadelerine yer verdi.