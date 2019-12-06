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Muammer Uğursöz serbest

Muammer Uğursöz serbest

  Sahte vekaletname meselesiyle ile ilgili yürütülen davanın sanıkları M.E.,  S. Ö.  ve Muammer Uğursöz bu sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Muammer Uğursöz hakkındaki davaya takipsizlik kararı verildi.

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Devrim DEMİR

  Sahte vekaletname meselesiyle ile ilgili yürütülen davanın sanıkları M.E.,  S. Ö.  ve Muammer Uğursöz bu sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Muammer Uğursöz hakkındaki davaya takipsizlik kararı verildi. Uğursöz serbest bırakıldı.

Savcı Emine Taşkın, Muammer Uğursöz hakkındaki davaya Başsavcılığın takipsizlik kararı verdiğini belirtti.

M.E. ve S. Ö. hakkında yeni dosyaların ikame edileceğini kaydeden Taşkın, davanın yeni bir tarihe tehir edilmesini talep etti.

Yargıç Meltem Dündar Muammer Uğursöz’ün davasının geri çekildiğine dikkat çekerek, Uğursöz’ün serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluğunun devam etmesine emir verdi.

Dava 11 Aralık tarihine ertelendi.

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