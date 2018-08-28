Muammer Tip Mesarya’da

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, oyuncuları Muammer Tip’in Birinci Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü’ne transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz A takım oyuncularından Muammer Tip için Mesarya Spor Kulübü ile

gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda 2018 - 2019 sezonu geçici transferi için

anlaşmaya varılmıştır. Mesarya Spor Kulübü ve oyuncu Muammer Tip’in de anlaşmak

üzere olduğu tarafımıza bildirilimiş olup, oyuncumuza yeni sezonda üstün başarı ve sağlık

dileriz.”