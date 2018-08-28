Muammer Tip Mesarya’da
Çetinkaya Türk Spor Kulübü, oyuncuları Muammer Tip’in Birinci Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü’ne transfer olduğunu duyurdu.
A+A-
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, oyuncuları Muammer Tip’in Birinci Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü’ne transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kulübümüz A takım oyuncularından Muammer Tip için Mesarya Spor Kulübü ile
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda 2018 - 2019 sezonu geçici transferi için
anlaşmaya varılmıştır. Mesarya Spor Kulübü ve oyuncu Muammer Tip’in de anlaşmak
üzere olduğu tarafımıza bildirilimiş olup, oyuncumuza yeni sezonda üstün başarı ve sağlık
dileriz.”
Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : Muammer Tip, Mesarya Spor Kulübü, Çetinkaya, transfer
Önceki ve Sonraki Haberler