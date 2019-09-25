MTV Video Müzik Ödülleri 2019
“MTV VMA 2019 ödüllerine bu yıl da Universal Music sanatçıları damgasını vurdu… Taylor Swift, “You Need To Calm Down” videosuyla yılın videosu ödülünün sahibi oldu.”
Ersin Kaşif
Adres Müzik ekibi olarak çok yakından ilgilendiğimiz ve her sene sayfamızda yer verdiğimiz MTV ödülleri, bu sene yine heyecan yarattı. MTV Video Müzik Ödülleri töreni geçtiğimiz haftalarda New Jersey Prudential Center’da görkemli bir tören ve davetlilerle gerçekleşmişti. Gerçekleşen gecenin açılışını, iki şarkılık performansıyla yapan Taylor Swift, “You Need To Calm Down” videosuyla yılın videosu ödülünün sahibi oldu. Taylor Swift bu ödülü ikinci kez kazanan dört sanatçıdan biri oldu. Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, Jonas Brothers ve BTS ise ödül kazanan diğer Universal Music sanatçıları arasında yer alıyor.
Ödül alan sanatçıların tam listesi ise aşağıdaki şekilde oldu;
YILIN VİDEOSU
Taylor Swift – “You Need to Calm Down”
YILIN SANATÇISI
Ariana Grande
YILIN ŞARKISI
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”
EN İYİ YENİ SANATÇI
Billie Eilish
EN İYİ DÜET
Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI
Billie Eilish
EN İYİ POP
Jonas Brothers – “Sucker”
EN İYİ HIP HOP
Cardi B – “Money”
EN İYİ R&B
Normani ft. 6lack – “Waves”
EN İYİ K-POP
BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”
EN İYİ LATİN
ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”
EN İYİ DANS
The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine”
EN İYİ ROCK
Panic! At The Disco – “High Hopes”
SOSYAL MESAJI OLAN EN İYİ VİDEO
Taylor Swift – “You Need to Calm Down”
EN İYİ YÖNETMEN
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Yönetmen - Calmatic
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Görsel efektler - Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX
EN İYİ KURGU
Billie Eilish – “Bad Guy” – Kurgu - Billie Eilish
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
Ariana Grande – “7 Rings” – Sanat Yönetimi - John Richoux
EN İYİ KOREOGRAFİ
ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Koreografi - Charm La’Donna
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Sinematografi - Scott Cunningham
EN İYİ GRUP
BTS
YILIN EN GÜÇLÜ ŞARKISI:
Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign “Hot Girl Summer”
YAZIN ŞARKISI:
Ariana Grande & Social House – "boyfriend"
ÖNCÜ VİDEO
Missy Elliott