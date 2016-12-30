MTG’nin fişini Kasım çekti: 0-2

STAT: Mağusa Canbulat Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sonay Dericioğlu, Cem Öksüzoğulları

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Türkkan, Mustafa Tekpınar, Erol(Dk.63 Uvanç), Sami, Hüseyin Kayalılar, Mehmet Çil, Hasan Göray(Dk.82 Ramadan), Uğur, Mehmet Gürlü, Nevzat, Yasin Kurt

LEFKE: Zeki, Stelios, Semih, Yılmaz, Allen, Smart, Burak, Cemal, Amstrong (Dk.77 Aykut), Zekai (Dk.65 Yakup), Kasım

GOLLER: Dk.79 ve 87 Kasım Tağman (Lefke)

KIRMIZI KART: 90+3 Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü)

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Mağusa Türk Gücü ile Lefke, Canbulat stadı’nda karşı karşıya geldi. Rakibini ikinci yarıda buldu gollere yenmeyi başaran Lefke, 3 puanı alan taraf oldu. Lefke’nin galibiyet sayılarını Kasım Tağman filelerle buluşturdu. Bu sonuçla Lefke 27 puanla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlarken, Mağusa Türk Gücü düşme hattı içerisinde 13 puanla 14’üncü sırada yer aldı.